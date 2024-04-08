Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій Ілля Пономарьов став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили про обстріли Харкова, власників "Крокуса", вибори у сусідніх державах та як перемогти Росію.

Подивитися ефір можна буде за посиланням.

Про що ефір

Російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій Ілля Пономарьов прокоментував ситуацію навколо обстрілів Харкова. Також він розповів, хто є власниками ТРЦ "Крокус" і як це вплинуло на обрання саме цього закладу мішенню для терористів. Також поговорили про вибори у сусідніх державах та як перемогти Росію.

Нагадаємо, 22 березня в Москві відкрили стрілянину в торговельному центрі "Крокус". Унаслідок цього теракту загинули щонайменше 139 людей, а ще понад 180 отримали поранення. Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані. За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.

Під час другу туру виборів президента Словаччини переміг Петер Пеллегріні. Він відірвався від свого суперника приблизно на 6% голосів.