Пономарев объяснил, почему эта война закончится не в Украине, а в Москве

Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий, Илья Пономарев стал гостем студии Вечер.LIVE. Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили об обстрелах Харькова, владельцах "Крокуса", выборах в соседних государствах и как победить Россию.

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О чем эфир

Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий, Илья Пономарев прокомментировал ситуацию вокруг обстрелов Харькова. Также он рассказал, кто является владельцами ТРЦ "Крокус" и как это повлияло на избрание именно этого заведения мишенью для террористов. Также поговорили о выборах в соседних государствах и о том, как победить Россию.

Напомним, 22 марта в Москве открыли стрельбу в торговом центре "Крокус". В результате этого теракта погибли по меньшей мере 139 человек, а еще более 180 получили ранения. Нападение стало самым большим по количеству жертв терактом в РФ после теракта в Беслане. За совершение теракта задержали Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Во время второго тура выборов президента Словакии победил Петер Пеллегрини. Он оторвался от своего соперника примерно на 6% голосов.