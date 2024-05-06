Польський експерт Кульпа пояснив, як РФ порушила шість резолюцій ООН

Використання Росією наданих Північною Кореєю ракет призвело до порушення Москвою щонайменше шести резолюцій Організацій об'єднаних націй. Внаслідок цього існує чимало підстав виключити країну-агресора з Радбезу ООН.

Про це у вечірньому ефірі Новини.LIVE заявив колишній урядовець Республіки Польща Пьотр Кульпа.

Росія порушує резолюції ООН

За словами колишнього урядовця, надання Пхеньяном військової допомоги Москві у вигляді ракет є "спусковим гачком" для виключення з ООН постпреда РФ Василя Небензі.

"Росія б'є північнокорейськими ракетами по території України, але Україна не погрожує Північній Кореї, правда? Це показово", — зауважив Кульпа.

Допомога Росії від Північної Кореї — що відомо

Нагадаємо, раніше спостерігачі Організації Об'єднаних Націй підтвердили, що Росія цьогоріч, на початку січня 2024 року, вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.

Водночас постпред Пхеньяну в ООН Кім Сонг заявив, що спроби США та інших західних країн щодо створення нових груп для моніторингу санкцій проти КНДР зазнають невдачі.

Також українським аналітикам вдалося ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету KN-23, яка вибухнула наприкінці лютого у Київській області.