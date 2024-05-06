Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН arrow
Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

6 мая 2024 г. 21:19

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:19Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Text

17:50Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Text

13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

Text

12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

Text

10:23 Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Text

13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

Text

12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

Text

10:23 Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный

Использование Россией предоставленных Северной Кореей ракет привело к нарушению Москвой не менее шести резолюций Организаций объединенных наций. Вследствие этого существует немало оснований исключить страну-агрессора из Совбеза ООН.

Об этом в вечернем эфире Новини.LIVE заявил бывший чиновник Республики Польша Петр Кульпа.

Россия нарушает резолюцию ООН

По словам бывшего чиновника, оказание Пхеньяном военной помощи Москве в виде ракет является "спусковым крючком" для исключения из ООН постпреда РФ Василия Небензи.

"Россия бьет северокорейскими ракетами по территории Украины, но Украина не угрожает Северной Корее, правда? Это показательно", — отметил Кульпа.

Помощь России от Северной Кореи – что известно

Напомним, ранее наблюдатели Организации Объединенных Наций подтвердили, что Россия в этом году, в начале января, ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.

В то же время постпред Пхеньяна в ООН Ким Сонг заявил, что попытки США и других западных стран по созданию новых групп для мониторинга санкций против КНДР потерпят неудачу.

Также украинским аналитикам удалось идентифицировать северокорейскую баллистическую ракету KN-23, которая взорвалась в конце февраля в Киевской области.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

22:40 В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации

22:21 Образовательный комитет увеличил школьникам годы обучения — сколько теперь будут учиться дети

22:07 Бойцы ССО продемонстрировали искусные кадры уничтожения топлива и оружия оккупантов

21:44 Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом

21:34 Зеленский наградил воинов-пехотинцев и встретился с родными погибших Героев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

21:08 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые в течение недели зальют ливни

21:04 ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец — Донбасс со стратегической целью

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

20:37 Украина потеряла позицию в прогнозе букмекеров на Евровидении — какое текущее место

22:40 В США сделали заявление о признании Путина президентом РФ после инаугурации

22:21 Образовательный комитет увеличил школьникам годы обучения — сколько теперь будут учиться дети

22:07 Бойцы ССО продемонстрировали искусные кадры уничтожения топлива и оружия оккупантов

21:44 Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом

21:34 Зеленский наградил воинов-пехотинцев и встретился с родными погибших Героев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:08 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые в течение недели зальют ливни

21:04 ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец — Донбасс со стратегической целью

20:37 Украина потеряла позицию в прогнозе букмекеров на Евровидении — какое текущее место

20:27 Ситуация на фронте и поставки оружия от партнеров — Зеленский провел заседание Ставки

19:58 Рекрутинг в ВСУ — какие преимущества у вступления в армию на добровольной основе

Эксклюзив

19:25 Чтобы не было исков в ЕСПЧ: зачем Украина отступает от прав человека и что изменится для граждан

17:17 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

13:00 В мире падает спрос на бензин — в чем причина

Эксклюзив

06:36 Повышение налогов, цен на топливо и сигареты, — интервью Гетманцева

5 мая 2024

12:00 С надеждой на победу — как празднуют Пасху в Одессе

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

05:28 Каким будет инклюзивный туризм во Львове и при чем здесь брусчатка

4 мая 2024

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит сдать металлолом в мае

05:56 AIM-120 AMRAAM — ракеты, которые помогут F-16 уничтожать РФ

3 мая 2024

19:35 Цены на Пасху в супермаркетах — во сколько в этом году украинцам обойдется праздничная корзина

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Text

13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

Text

12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

Text

10:23 Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный