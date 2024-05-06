Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Использование Россией предоставленных Северной Кореей ракет привело к нарушению Москвой не менее шести резолюций Организаций объединенных наций. Вследствие этого существует немало оснований исключить страну-агрессора из Совбеза ООН.

Об этом в вечернем эфире Новини.LIVE заявил бывший чиновник Республики Польша Петр Кульпа.

Россия нарушает резолюцию ООН

По словам бывшего чиновника, оказание Пхеньяном военной помощи Москве в виде ракет является "спусковым крючком" для исключения из ООН постпреда РФ Василия Небензи.

"Россия бьет северокорейскими ракетами по территории Украины, но Украина не угрожает Северной Корее, правда? Это показательно", — отметил Кульпа.

Помощь России от Северной Кореи – что известно

Напомним, ранее наблюдатели Организации Объединенных Наций подтвердили, что Россия в этом году, в начале января, ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.

В то же время постпред Пхеньяна в ООН Ким Сонг заявил, что попытки США и других западных стран по созданию новых групп для мониторинга санкций против КНДР потерпят неудачу.

Также украинским аналитикам удалось идентифицировать северокорейскую баллистическую ракету KN-23, которая взорвалась в конце февраля в Киевской области.