Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив про успішну бойову роботу українських військових у Кринках Херсонської області. Він наголосив, що російські окупанти зазнають втрат.

Про це Дмитро Плетенчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Успіх українських військових у Кринках

"Пропорція загиблих до поранених збільшилася. Якщо зазвичай раніше це була третина від загальних втрат, зараз це половина стабільно. У них і так там було не дуже, а тепер ще складніше", — наголосив Плетенчук.

Він відреагував на інформацію про те, що ЗСУ нібито відійшли з Кринок. За його словами, вчора відбулося дев'ять безрезультатних ворожих штурмів на населений пункт та по одному на Старомайорське та Роботине.

"Ми щоденно виходимо на комунікацію, щоденно доводимо до суспільства стан справ і положення. У принципі, цей меседж був якраз не про негатив якийсь, не про виведення, а нібито хтось кудись просунувся", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський наразі перебуває в частинах східного фронту. Він розповів, що відбувається на полі бою.

Також українські військові успішно протидіють просуванню російсько-окупаційних військ на північ від Харкова. Прикордонники показали ефектні кадри знищення ворожого протитанкового ракетного комплексу.