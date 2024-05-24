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Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

24 травня 2024 р. 12:43

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11:04 Військовий психолог Козінчук відповів, на що повинен надихати учнів предмет "Захист України"

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09:35 Військовий психолог Козінчук прокоментував обмеження НБУ на транзакції

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08:28 Юрист пояснив, що має відбуватися, якщо особа не хоче самостійно їхати до ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:55 Військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині

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Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив про успішну бойову роботу українських військових у Кринках Херсонської області. Він наголосив, що російські окупанти зазнають втрат.

Про це Дмитро Плетенчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 24 травня.

Успіх українських військових у Кринках

"Пропорція загиблих до поранених збільшилася. Якщо зазвичай раніше це була третина від загальних втрат, зараз це половина стабільно. У них і так там було не дуже, а тепер ще складніше", — наголосив Плетенчук.

Він відреагував на інформацію про те, що ЗСУ нібито відійшли з Кринок. За його словами, вчора відбулося дев'ять безрезультатних ворожих штурмів на населений пункт та по одному на Старомайорське та Роботине. 

"Ми щоденно виходимо на комунікацію, щоденно доводимо до суспільства стан справ і положення. У принципі, цей меседж був якраз не про негатив якийсь, не про виведення, а нібито хтось кудись просунувся", — додав Плетенчук.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський наразі перебуває в частинах східного фронту. Він розповів, що відбувається на полі бою.

Також українські військові успішно протидіють просуванню російсько-окупаційних військ на північ від Харкова. Прикордонники показали ефектні кадри знищення ворожого протитанкового ракетного комплексу.

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12:30 Феєрична ніч у Криму — Братчук про нічну "бавовну" на півострові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Ворог штурмує, але безуспішно — Сирський оцінив ситуацію на східному фронті під час візиту

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