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Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

24 мая 2024 г. 12:43

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11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

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09:35 Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

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08:28 Юрист объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в ТЦК

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Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил об успешной боевой работе украинских военных в Крынках Херсонской области. Он подчеркнул, что российские оккупанты несут потери.

Об этом Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 мая.

Успех украинских военных в Крынках

"Пропорция погибших к раненым увеличилась. Если обычно раньше это была треть от общих потерь, сейчас это половина стабильно. У них и так там было не очень, а теперь еще сложнее", — подчеркнул Плетенчук.

Он отреагировал на информацию о том, что ВСУ якобы отошли из Крынок. По его словам, вчера произошло девять безрезультатных вражеских штурмов на населенный пункт и по одному на Старомайорское и Работино.

"Мы ежедневно выходим на коммуникацию, ежедневно доводим до общества положение дел и положение. В принципе, этот месседж был как раз не о негативе каком-то, не о выводе, а якобы кто-то куда-то продвинулся", — добавил Плетенчук.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский находится в частях восточного фронта. Он рассказал, что происходит на поле боя.

Также украинские военные успешно противодействуют продвижению российско-оккупационных войск к северу от Харькова. Пограничники показали эффектные кадры уничтожения вражеского противотанкового ракетного комплекса.

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13:04 Украинских беженцев призвали освободить квартиры в Германии — какая причина

12:55 Американский разведчик патрулирует над Черным морем — какая цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

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09:35 Военный психолог Козинчук прокомментировал ограничение НБУ на транзакции

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08:28 Юрист объяснил, что должно происходить, если человек не хочет самостоятельно ехать в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:07 Повышение военного сбора и общевойсковая подготовка в школах — эфир Новини.LIVE

23 мая 2024
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23:55 Военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области

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22:17 Депутат Киевского горсовета призвал готовиться к недельным блэкаутам зимой

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