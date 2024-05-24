Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил об успешной боевой работе украинских военных в Крынках Херсонской области. Он подчеркнул, что российские оккупанты несут потери.

Об этом Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 24 мая.

Успех украинских военных в Крынках

"Пропорция погибших к раненым увеличилась. Если обычно раньше это была треть от общих потерь, сейчас это половина стабильно. У них и так там было не очень, а теперь еще сложнее", — подчеркнул Плетенчук.

Он отреагировал на информацию о том, что ВСУ якобы отошли из Крынок. По его словам, вчера произошло девять безрезультатных вражеских штурмов на населенный пункт и по одному на Старомайорское и Работино.

"Мы ежедневно выходим на коммуникацию, ежедневно доводим до общества положение дел и положение. В принципе, этот месседж был как раз не о негативе каком-то, не о выводе, а якобы кто-то куда-то продвинулся", — добавил Плетенчук.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский находится в частях восточного фронта. Он рассказал, что происходит на поле боя.

Также украинские военные успешно противодействуют продвижению российско-оккупационных войск к северу от Харькова. Пограничники показали эффектные кадры уничтожения вражеского противотанкового ракетного комплекса.