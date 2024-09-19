План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

У Лівані масово вибухають пейджери та рації. Міністр оборони Ізраїля Йоав Ґалант заявив про нову фазу війни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

нардеп від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс;

нардепка від фракції "Слуга народу" Леся Забуранна;

директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

футуролог Віталій Кулик;

нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан;

авіаексперт Богдан Долінце;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус;

нардеп від фракції "Батьківщина" Іван Крулько;

підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

План перемоги Зеленського готовий: його основні положення;

Рада збільшила видатки на оборону майже на 500 млрд грн: на що саме підуть ці кошти;

у Лівані вибухають гаджети, міністр оборони Ізраїля заявив про нову фазу війни.