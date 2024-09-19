План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

У Лівані масово вибухають пейджери та рації. Міністр оборони Ізраїля Йоав Ґалант заявив про нову фазу війни.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- нардеп від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс;
- нардепка від фракції "Слуга народу" Леся Забуранна;
- директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
- футуролог Віталій Кулик;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан;
- авіаексперт Богдан Долінце;
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус;
- нардеп від фракції "Батьківщина" Іван Крулько;
- підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- План перемоги Зеленського готовий: його основні положення;
- Рада збільшила видатки на оборону майже на 500 млрд грн: на що саме підуть ці кошти;
- у Лівані вибухають гаджети, міністр оборони Ізраїля заявив про нову фазу війни.