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План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

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19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

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15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

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13:44Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

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13:00Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
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13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

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13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

У Лівані масово вибухають пейджери та рації. Міністр оборони Ізраїля Йоав Ґалант заявив про нову фазу війни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • нардеп від фракції "Слуга народу" Ігор Фріс;
  • нардепка від фракції "Слуга народу" Леся Забуранна;
  • директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан;
  • авіаексперт  Богдан Долінце;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Іван Крулько;
  • підполковник Генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • План перемоги Зеленського готовий: його основні положення;
  • Рада збільшила видатки на оборону майже на 500 млрд грн: на що саме підуть ці кошти;
  • у Лівані вибухають гаджети, міністр оборони Ізраїля заявив про нову фазу війни.

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Фінансова допомога у вересні — кому з пенсіонерів дадуть 2,5 тис. грн на ліки

07:58 Братчук пояснив, як знищення арсеналу в Торопці вплине на бої в Курській області

07:41 Військовий-дезертир за гроші передав ФСБ координати ЗСУ — як його покарав суд

07:38 Росіяни атакували Запоріжжя — є загибла та поранені

07:35 Байден на засіданні Генасамблеї ООН говоритиме про війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 У Львівському ТЦК відповіли, як військовим отримати гроші у разі поранення

07:28 Черги на кордоні України — в ДПСУ назвали напрямки, яким загрожують затримки

07:27 На Житомирщині чоловік вдарив працівника в ТЦК в обличчя — як його покарав суд

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08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

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19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

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15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

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13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

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