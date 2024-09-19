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План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

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21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

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21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

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19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

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17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

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15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

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15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

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Эксклюзив

13:44Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

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13:00Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
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22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

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Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

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Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

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13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

В Ливане массово взрываются пейджеры и рации. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о новой фазе войны.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • нардеп от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Леся Забуранная;
  • директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан;
  • авиаэксперт Богдан Долинце;
  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Иван Крулько;
  • подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • План победы Зеленского готов: его главные положения;
  • Рада увеличила расходы на оборону почти на 500 млрд грн: на что пойдут эти средства;
  • в Ливане взрываются гаджеты, министр обороны Израиля заявил о новой фазе войны.

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08:36 Шторм "Борис" дошел до Италии — в городах эвакуируют людей

08:30 Что делать, если до сих пор не обновили данные в ТЦК — адвокат сказала о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:21 Камала Харрис вскоре встретится с Владимиром Зеленским, — СМИ

08:15 В ISW проанализировали, как удары по объектам на территории РФ повлияют на ситуацию на фронте

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