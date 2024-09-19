План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

В Ливане массово взрываются пейджеры и рации. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о новой фазе войны.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- нардеп от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Леся Забуранная;
- директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- футуролог Виталий Кулик;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан;
- авиаэксперт Богдан Долинце;
- главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс;
- нардеп от фракции "Батькивщина" Иван Крулько;
- подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- План победы Зеленского готов: его главные положения;
- Рада увеличила расходы на оборону почти на 500 млрд грн: на что пойдут эти средства;
- в Ливане взрываются гаджеты, министр обороны Израиля заявил о новой фазе войны.