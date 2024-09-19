План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

В Ливане массово взрываются пейджеры и рации. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о новой фазе войны.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

нардеп от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис;

нардеп от фракции "Слуга народа" Леся Забуранная;

директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

футуролог Виталий Кулик;

нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан;

авиаэксперт Богдан Долинце;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс;

нардеп от фракции "Батькивщина" Иван Крулько;

подполковник Генштаба армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

План победы Зеленского готов: его главные положения;

Рада увеличила расходы на оборону почти на 500 млрд грн: на что пойдут эти средства;

в Ливане взрываются гаджеты, министр обороны Израиля заявил о новой фазе войны.