Після тяжких поранень на фронті військовий планує повернутися назад — історія Миколи Лубцова

Військовослужбовець ЗСУ Микола Лубцов захищав позиції у Кринках Херсонської області. Отримавши поранення рук та обличчя, він три доби під щільними обстрілами чекав на евакуацію. Росіяни не дозволяли наблизитися українським човнам, але Микола вижив і тепер активно тренується, щоб повернутися до своєї бригади ТрО.

Про це розповіли у сюжеті "Ми-Україна" у неділю, 9 червня.

Історія захисника Миколи Лубцова

Військовослужбовець ЗСУ Микола Лубцов ще на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ТрО. Захищаючи позиції у Кринках, що на Херсонщині чоловік отримав тяжкі поранення, але вірить, що ще повернеться до своєї бригади.

У грудні минулого року Микола разом із побратимами боронив позиції у Кринках. Згадує, що ворог лютував, як ніколи.

"Був мінометний і артилерійський обстріл, навіть РЗСВ було. Вони сказали що нас зрівняють із землею", — сказав військовослужбовець.

Підрозділ втримав позиції, але евакуювати поранених ніяк не могли. Росіяни ні на мить не припиняли вогонь. Українським захисникам не вдавалося дістатися Кринок човнами, аби врятувати своїх, не вдавалося ще три доби. Микола Лубцов тоді отримав поранення обох рук і обличчя.

"У нас був медик і ці три доби він нас стабілізував", — зазначив Лубцов.

Медику вдалося врятувати побратимів, та при евакуації він, на жаль, загинув. Миколу відправили до госпіталю, де зберегли руку, яка майже не функціонувала.

Після поранення боєць не бачить одним оком, а щелепа тримається на металевій пластині. Нині захисник активно працює над відновленням руки, аби якомога швидше повернутися до рідної бригади ТрО.

"Запрацює можна буде автомат знову брати і йти. Люди і без рук, і без ніг повертаються", — наголосив військовий.

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