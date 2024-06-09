После тяжелых ранений на фронте военный планирует вернуться назад — история Николая Лубцова

Военнослужащий ВСУ Николай Лубцов защищал позиции в Крынках Херсонской области. Получив ранение рук и лица, он трое суток под плотными обстрелами ждал эвакуации. Россияне не позволяли приблизиться к украинским лодкам, но Николай выжил и теперь активно тренируется, чтобы вернуться в свою бригаду ТрО.

Об этом рассказали в сюжете "Ми-Україна" в воскресенье, 9 июня.

История защитника Николая Лубцова

Военнослужащий ВСУ Николай Лубцов еще в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ТрО. Защищая позиции в Крынках, что на Херсонщине мужчина получил тяжелые ранения, но верит, что еще вернется в свою бригаду.

В декабре прошлого года Николай вместе с собратьями отстаивал позиции в Крынках. Вспоминает, что враг свирепствовал, как никогда.

"Был минометный и артиллерийский обстрел, даже РСЗО было. Они сказали, что нас сравнивают с землей" , — сказал военнослужащий.

Подразделение удержало позиции, но эвакуировать раненых никак не могли. Россияне ни на миг не прекращали огонь. Украинским защитникам не удавалось добраться Крынок на лодках, чтобы спасти своих, не удавалось еще трое суток. Николай Лубцов получил ранения обеих рук и лица.

"У нас был медик и эти трое суток он нас стабилизировал", — отметил Лубцов.

Медику удалось спасти собратьев, но при эвакуации он, к сожалению, погиб. Николая отправили в госпиталь, где сохранили почти не функционировавшую руку.

После ранения боец не видит одним глазом, а челюсть держится на металлической пластине. Сейчас защитник активно работает над восстановлением руки, чтобы как можно скорее вернуться в родную бригаду ТрО.

"Заработает можно будет автомат снова брать и уходить. Люди и без рук, и без ног возвращаются", — подчеркнул военный.

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