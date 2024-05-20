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Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

20 травня 2024 р. 20:55

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

Text

19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

Text

19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

Text

15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

Text

12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

Кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик здійснила візит на передову лінію бойових дій, де вона змогла спілкуватися із бійцями бригади "Буревій". В цьому ексклюзивному сюжеті військові розкрили деякі аспекти підготовки снайперів, спецоперацій та власну мотивацію у боротьбі за безпеку України.

Подивитися сюжет можна YOUTUBE-каналі Новини.LIVE.

Підготовка українських снайперів 

Один із учасників розмови розповів про ключові характеристики, які повинен мати снайпер. Він підкреслив, що окрім високої точності стрільби, снайпер повинен мати "холодний розум, вміння контролювати емоції, розсудливість, ерудицію та трохи інтелекту". Ці якості стають вирішальними у складних та напружених ситуаціях, коли від них залежить успішне виконання завдань.

Також військовий розповів, що держава надає снайперам необхідне обладнання для їхньої роботи, зокрема, важливу оптику та спеціальний одяг. Це дозволяє забезпечити високу ефективність військових у виконанні їхніх обов'язків та максимальну захищеність під час виконання спеціальних завдань. Однак вони всеодно докупають за власний кошт деяке спорядження. 

Нагадаємо, що українські пілоти продовжують навчання, аби у майбутньому сісти на борт обіцяних партнерами винищувачів F-16. Для цього Чехія надала воїнам спеціальний авіатренажер. 

Також ми розповідали, колишній командир "Азову", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що закон про мобілізацію є "достатньо м'яким і не зовсім комплексним". За його словами, мобілізація повинна починатися з підготовки цивільних українців, також слід працювати з образом війська та армії в населення.

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

21:40 Путіна не покликали на похорон президента Ірану — ЗМІ

21:37 Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським — вечірнє звернення Президента

21:26 Дні українського кіно у Німеччині — з травня по липень у 15 містах країни

21:25 Зеленський заявив, що допомога Заходу надто повільно надходить

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:17 Зеленський розповів, як проходять переговори про дозвіл бити західною зброєю по території РФ

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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