Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

Кореспондентка Новини.LIVE Христина Луцик здійснила візит на передову лінію бойових дій, де вона змогла спілкуватися із бійцями бригади "Буревій". В цьому ексклюзивному сюжеті військові розкрили деякі аспекти підготовки снайперів, спецоперацій та власну мотивацію у боротьбі за безпеку України.

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Підготовка українських снайперів

Один із учасників розмови розповів про ключові характеристики, які повинен мати снайпер. Він підкреслив, що окрім високої точності стрільби, снайпер повинен мати "холодний розум, вміння контролювати емоції, розсудливість, ерудицію та трохи інтелекту". Ці якості стають вирішальними у складних та напружених ситуаціях, коли від них залежить успішне виконання завдань.

Також військовий розповів, що держава надає снайперам необхідне обладнання для їхньої роботи, зокрема, важливу оптику та спеціальний одяг. Це дозволяє забезпечити високу ефективність військових у виконанні їхніх обов'язків та максимальну захищеність під час виконання спеціальних завдань. Однак вони всеодно докупають за власний кошт деяке спорядження.

Нагадаємо, що українські пілоти продовжують навчання, аби у майбутньому сісти на борт обіцяних партнерами винищувачів F-16. Для цього Чехія надала воїнам спеціальний авіатренажер.

Також ми розповідали, колишній командир "Азову", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що закон про мобілізацію є "достатньо м'яким і не зовсім комплексним". За його словами, мобілізація повинна починатися з підготовки цивільних українців, також слід працювати з образом війська та армії в населення.