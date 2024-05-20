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Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

20 мая 2024 г. 20:55

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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21:29 Как происходит эвакуация с прифронтовых территорий — корреспондент Новини.LIVE

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Text

19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Text

15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

Корреспондентка Новини.LIVE Кристина Луцик совершила визит на передовую линию боевых действий, где она смогла пообщаться с бойцами бригады "Буревій". В этом эксклюзивном сюжете военные раскрыли некоторые аспекты подготовки снайперов, спецопераций и собственную мотивацию в борьбе за безопасность Украины.

Посмотреть сюжет можно YOUTUBE-канале Новини.LIVE.

Подготовка украинских снайперов

Один из участников разговора рассказал о ключевых характеристиках, которые должен иметь снайпер. Он подчеркнул, что кроме высокой точности стрельбы, снайпер должен обладать "холодным умом, умением контролировать эмоции, здравомыслие, эрудицию и немного интеллекта". Эти качества становятся решающими в сложных и напряженных ситуациях, когда от них зависит успешное выполнение задач.

Также военный рассказал, что государство предоставляет снайперам необходимое оборудование для их работы, в частности, важную оптику и специальную одежду. Это позволяет обеспечить высокую эффективность военных при выполнении их обязанностей и максимальную защищенность при выполнении специальных задач. Однако они все равно докупают за свой счет некоторое снаряжение.

Напомним, что украинские пилоты продолжают обучение, чтобы в будущем сесть на борт обещанных партнерами истребителей F-16. Для этого Чехия предоставила воинам специальный авиатренажер.

Также мы рассказывали, бывший командир "Азова", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что закон о мобилизации "достаточно мягкий и не совсем комплексный". По его словам, мобилизация должна начинаться с подготовки гражданских украинцев, также следует работать с образом войска и армии у населения.

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21:40 Путина не позвали на похороны президента Ирана — СМИ

21:37 Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Сырским — вечернее обращение Президента

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новини.LIVE побывали на позициях воинов

Text

19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

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15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных