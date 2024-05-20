Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

Корреспондентка Новини.LIVE Кристина Луцик совершила визит на передовую линию боевых действий, где она смогла пообщаться с бойцами бригады "Буревій". В этом эксклюзивном сюжете военные раскрыли некоторые аспекты подготовки снайперов, спецопераций и собственную мотивацию в борьбе за безопасность Украины.

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Подготовка украинских снайперов

Один из участников разговора рассказал о ключевых характеристиках, которые должен иметь снайпер. Он подчеркнул, что кроме высокой точности стрельбы, снайпер должен обладать "холодным умом, умением контролировать эмоции, здравомыслие, эрудицию и немного интеллекта". Эти качества становятся решающими в сложных и напряженных ситуациях, когда от них зависит успешное выполнение задач.

Также военный рассказал, что государство предоставляет снайперам необходимое оборудование для их работы, в частности, важную оптику и специальную одежду. Это позволяет обеспечить высокую эффективность военных при выполнении их обязанностей и максимальную защищенность при выполнении специальных задач. Однако они все равно докупают за свой счет некоторое снаряжение.

Напомним, что украинские пилоты продолжают обучение, чтобы в будущем сесть на борт обещанных партнерами истребителей F-16. Для этого Чехия предоставила воинам специальный авиатренажер.

Также мы рассказывали, бывший командир "Азова", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что закон о мобилизации "достаточно мягкий и не совсем комплексный". По его словам, мобилизация должна начинаться с подготовки гражданских украинцев, также следует работать с образом войска и армии у населения.