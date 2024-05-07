Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Військовий Андрій Оністрат висловив думку, що розкол в Росії може стати ключем до перемоги. Він підкреслив складність геополітичного досягнення такого стану речей.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 травня.

Військовий про заклики до введення європейських військ в Україну

Оністрат вважає позитивним сигналом, що в Європі почали з’являтися заклики до введення військ в Україну для надання допомоги у виживанні. Він зазначив, що Україна вже має підписані угоди про військове співробітництво, що може сприяти цьому процесу.

"Мені подобається, що останнім часом в Європі стали лунати заклики про те, що: "Ми, напевно, будемо вводити війська в Україну, щоб допомогти їм вижити". Це вже непогана історія. І плюс у нас підписані договори про військове співробітництво", — заявив військовий.

Згідно з його словами, якщо Китай візьме участь у саміті миру в Швейцарії, можливо, це призведе "розвороту" у поточній ситуації.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

Раніше у НАТО визначили червоні лінії, за якими можливе втручання Альянсу у війну в Україні.