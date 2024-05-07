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Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

07 травня 2024 р. 23:14

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22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

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14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

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Військовий Андрій Оністрат висловив думку, що розкол в Росії може стати ключем до перемоги. Він підкреслив складність геополітичного досягнення такого стану речей.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 травня.

Військовий про заклики до введення європейських військ в Україну

Оністрат вважає позитивним сигналом, що в Європі почали з’являтися заклики до введення військ в Україну для надання допомоги у виживанні. Він зазначив, що Україна вже має підписані угоди про військове співробітництво, що може сприяти цьому процесу.

"Мені подобається, що останнім часом в Європі стали лунати заклики про те, що: "Ми, напевно, будемо вводити війська в Україну, щоб допомогти їм вижити". Це вже непогана історія. І плюс у нас підписані договори про військове співробітництво", — заявив військовий.

Згідно з його словами, якщо Китай візьме участь у саміті миру в Швейцарії, можливо, це призведе "розвороту" у поточній ситуації.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ

Раніше у НАТО визначили червоні лінії, за якими можливе втручання Альянсу у війну в Україні.

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23:44 Повітряна тривога — загроза ударів БпЛА

23:41 Вибухи у Херсоні — внаслідок обстрілу загорілися чотири житлові будинки

23:40 Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз своїм виступом на Євробаченні — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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