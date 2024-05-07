Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

Военный Андрей Онистрат выразил мнение, что раскол в России может стать ключом к победе. Он подчеркнул сложность геополитического достижения такого положения вещей.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 мая.

Военный о призывах к введению европейских войск в Украину

Онистрат считает положительным сигналом, что в Европе начали появляться призывы к вводу войск в Украину для оказания помощи в выживании. Он отметил, что у Украины уже есть подписанные соглашения о военном сотрудничестве, что может способствовать этому процессу.

"Мне нравится, что в последнее время в Европе стали раздаваться призывы о том, что: "Мы, наверное, будем вводить войска в Украину, чтобы помочь им выжить". Это уже неплохая история. И плюс у нас подписаны договоры о военном сотрудничестве", — заявил военный.

Согласно его словам, если Китай примет участие в саммите мира в Швейцарии, возможно, это приведет к "развороту" в текущей ситуации.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

Ранее в НАТО определили красные линии, по которым возможно вмешательство Альянса в войну в Украине.