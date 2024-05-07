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Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

7 мая 2024 г. 23:14

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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

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21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

Text

20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

Text

19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:16 США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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Военный Андрей Онистрат выразил мнение, что раскол в России может стать ключом к победе. Он подчеркнул сложность геополитического достижения такого положения вещей.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 мая.

Военный о призывах к введению европейских войск в Украину

Онистрат считает положительным сигналом, что в Европе начали появляться призывы к вводу войск в Украину для оказания помощи в выживании. Он отметил, что у Украины уже есть подписанные соглашения о военном сотрудничестве, что может способствовать этому процессу.

"Мне нравится, что в последнее время в Европе стали раздаваться призывы о том, что: "Мы, наверное, будем вводить войска в Украину, чтобы помочь им выжить". Это уже неплохая история. И плюс у нас подписаны договоры о военном сотрудничестве", — заявил военный.

Согласно его словам, если Китай примет участие в саммите мира в Швейцарии, возможно, это приведет к "развороту" в текущей ситуации.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

Ранее в НАТО определили красные линии, по которым возможно вмешательство Альянса в войну в Украине.

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23:40 Alyona Alyona и Jerry Heil довели до слез своим выступлением на Евровидении — відео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Оформил уклонисту фальшивую инвалидность — во Львове судили семейного врача

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21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

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20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

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19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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