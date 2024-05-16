Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини arrow
Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

16 травня 2024 р. 09:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

Начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву. 

Про це він сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня. 

Ситуація на півночі Харківщини

"Інтенсивність обстрілів є. На жаль, Вовчанськ обстрілюють майже цілодобово. Вночі по місту Чугуєву було влучання", — сказав Лободенко, говорячи про інтенсивність обстрілів. 

Він додав, що по Чугуєву окупанти вдарили двома ракетами, поціливши у приватну житлову забудову. На щастя, обійшлося без загиблих. Одна жінка зазнала легких поранень.

Зрештою він наголосив, що Сили оборони героїчно відбивають усі атаки ворога. 

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ досі тривають вуличні зачистки від російських військ.

За інформацією начальника патрульної поліції Вовчанська Олексія Харківського, на вулицях міста досі точаться бої, оскільки росіяни намагаються просунутися вглиб населеного пункту.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:06 На Харківщині евакуювали ще понад 1700 людей за добу — в ОВА розповіли про ситуацію

09:55 В Одесі діють стабілізаційні відключення — коли буде світло

09:42 В Україні суттєво підскочили ціни на полуницю — скільки коштує

09:33 У Львові сталася пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі, — ДСНС

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:20 Ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні — яка ситуація у Чорному морі

09:10 В Україні долар впав у ціні — який зараз курс

09:07 Путін прибув до Китаю, щоб просити про додаткову військову допомогу, — Reuters

08:55 Аеродром Бельбек у Криму вдруге атакували — було влучання по складу палива

08:46 ПриватБанк нарахує за перекази з Visa 25 тис. гривень — які умови

10:06 На Харківщині евакуювали ще понад 1700 людей за добу — в ОВА розповіли про ситуацію

09:55 В Одесі діють стабілізаційні відключення — коли буде світло

09:42 В Україні суттєво підскочили ціни на полуницю — скільки коштує

09:33 У Львові сталася пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі, — ДСНС

09:20 Ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні — яка ситуація у Чорному морі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:10 В Україні долар впав у ціні — який зараз курс

09:07 Путін прибув до Китаю, щоб просити про додаткову військову допомогу, — Reuters

08:55 Аеродром Бельбек у Криму вдруге атакували — було влучання по складу палива

08:46 ПриватБанк нарахує за перекази з Visa 25 тис. гривень — які умови

08:42 У Молдові хочуть заборонити проросійську партію, яка пов'язана з олігархом-втікачем

06:30 Катери та кораблі — як Захід посилює Україну на морі

15 травня 2024

17:15 Допомагають навіть звірі — як одеські прикордонники затримують ухилянтів

16:42 Raiffeisen Bank може потрапити під санкції США — у чому причина

05:57 "ВПК-Урал" — які російські бронемашини ЗСУ знищують на війні

14 травня 2024

06:40 Скільки коштує чормет у травні — ціни 1 кг брухту в Україні

05:56 Шойгу змінив Бєлоусов — як це вплине на війну в Україні

13 травня 2024

16:00 Чи готові одесити захищати своє місто — опитування

12:10 Російському "Газпрому" пророкують велике падіння — чому компанія буде й далі втрачати гроші

05:57 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у травні

Новина з відео

05:46 Нові правила купівлі валюти в Україні — що змінилося та який вплив буде на курс долара

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE