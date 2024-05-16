Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати прифронтове місто Вовчанськ на Харківщині. Крім того, є влучання й по Чугуєву.

Про це він сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Ситуація на півночі Харківщини

"Інтенсивність обстрілів є. На жаль, Вовчанськ обстрілюють майже цілодобово. Вночі по місту Чугуєву було влучання", — сказав Лободенко, говорячи про інтенсивність обстрілів.

Він додав, що по Чугуєву окупанти вдарили двома ракетами, поціливши у приватну житлову забудову. На щастя, обійшлося без загиблих. Одна жінка зазнала легких поранень.

Зрештою він наголосив, що Сили оборони героїчно відбивають усі атаки ворога.

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ досі тривають вуличні зачистки від російських військ.

За інформацією начальника патрульної поліції Вовчанська Олексія Харківського, на вулицях міста досі точаться бої, оскільки росіяни намагаються просунутися вглиб населеного пункту.