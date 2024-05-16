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Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

16 мая 2024 г. 9:31

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09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

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01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

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17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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Начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.

Об этом он сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Ситуация на севере Харьковской области

"Интенсивность обстрелов есть. К сожалению, Волчанск обстреливают почти круглосуточно. Ночью по городу Чугуеву было попадание", — сказал Лободенко, говоря об интенсивности обстрелов.

Он добавил, что по Чугуеву оккупанты ударили двумя ракетами, попав в частную жилую застройку. К счастью, обошлось без погибших. Одна женщина получила легкие ранения.

В конце концов он подчеркнул, что Силы обороны героически отбивают все атаки врага.

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск до сих пор продолжаются уличные зачистки от российских войск.

По информации начальника патрульной полиции Волчанска Алексея Харьковского, на улицах города до сих пор идут бои, поскольку россияне пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.

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09:20 Враг увеличил количество кораблей на дежурстве — какая ситуация в Черном море

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:10 В Украине доллар упал в цене — какой сейчас курс

09:07 Путин прибыл в Китай, чтобы просить о дополнительной военной помощи, — Reuters

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