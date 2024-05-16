Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

Начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать прифронтовый город Волчанск на Харьковщине. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.

Об этом он сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Ситуация на севере Харьковской области

"Интенсивность обстрелов есть. К сожалению, Волчанск обстреливают почти круглосуточно. Ночью по городу Чугуеву было попадание", — сказал Лободенко, говоря об интенсивности обстрелов.

Он добавил, что по Чугуеву оккупанты ударили двумя ракетами, попав в частную жилую застройку. К счастью, обошлось без погибших. Одна женщина получила легкие ранения.

В конце концов он подчеркнул, что Силы обороны героически отбивают все атаки врага.

Напомним, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В городе Волчанск до сих пор продолжаются уличные зачистки от российских войск.

По информации начальника патрульной полиции Волчанска Алексея Харьковского, на улицах города до сих пор идут бои, поскольку россияне пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.