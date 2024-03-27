Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що ракети "Циркон", які декілька днів тому летіли на Київ, це потужний сигнал від РФ. Вона наголосила, що кожен українець повинен розуміти ступінь загрози й своєчасно реагувати на повітряну тривогу.

Про це Гуменюк сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого РФ запускає ракети "Циркон"

За словами Гуменюк, удар балістикою з півдня може досягати й півночі України. Наголошує, що це варто розуміти всім.

"Необхідно переорієнтувати систему оповіщення та розуміти ступінь загрози. Це здійснюється Силами оборони. Те, що росіяни вдалися до використання незвичайного озброєння, більш модернізованого, спрямовано лише на підтримку власного іміджу. Цей процес може тривати й надалі", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 27 березня заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Своєю чергою, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк закликала українців завжди реагувати на повітряну тривогу.