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Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

27 березня 2024 р. 13:31

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

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12:00 Гуменюк закликала українців реагувати на повітряну тривогу

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11:44 Нардеп відповів, як звільнення Данілова вплине на роботу РНБО

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11:14 Чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко — експерт відповів

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10:34 Укрзалізниця передала харків'янам гаряче харчування — як містяни живуть без світла

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Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що ракети "Циркон", які декілька днів тому летіли на Київ, це потужний сигнал від РФ. Вона наголосила, що кожен українець повинен розуміти ступінь загрози й своєчасно реагувати на повітряну тривогу. 

Про це Гуменюк сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Для чого РФ запускає ракети "Циркон"

За словами Гуменюк, удар балістикою з півдня може досягати й півночі України. Наголошує, що це варто розуміти всім.

"Необхідно переорієнтувати систему оповіщення та розуміти ступінь загрози. Це здійснюється Силами оборони. Те, що росіяни вдалися до використання незвичайного озброєння, більш модернізованого, спрямовано лише на підтримку власного іміджу. Цей процес може тривати й надалі", — сказала Гуменюк. 

Нагадаємо, 27 березня заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив громадян про небезпеку. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.

Своєю чергою, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк закликала українців завжди реагувати на повітряну тривогу. 

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14:40 У Миколаєві було чутно вибух — що відомо

14:34 На Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та її спільника — підозрюють у корупції

14:32 Під Кремінною українські воїни знищили російську вогнеметну систему "Солнцепек"

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