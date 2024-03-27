Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что несколько дней назад летевшие на Киев ракеты "Циркон" это мощный сигнал от РФ. Она подчеркнула, что каждый украинец должен понимать степень угрозы и своевременно реагировать на воздушную тревогу.

Об этом Гуменюк сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Зачем РФ запускает ракеты "Циркон"

По словам Гуменюк, удар баллистики с юга может достигать и севера Украины. Подчеркивает, что это следует понимать всем.

"Необходимо переориентировать систему оповещения и понимать степень угрозы. Это осуществляется Силами обороны. То, что россияне прибегли к использованию необычного вооружения, более модернизированного, направлено только на поддержку собственного имиджа. Этот процесс может продолжаться и дальше", — сказала Гуменюк.

Напомним, 27 марта заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил граждан об опасности. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

В свою очередь, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала украинцев всегда реагировать на воздушную тревогу.