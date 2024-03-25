Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Міністр палива та енергетики України Іван Плачков став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про новий тип балістики окупантів для удару по Києву.
Ефір з Іваном Плачковим можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Новини.LIVE
Іван Плачков разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про ракетний обстріл у понеділок, 25 березня, ракету "Онікс" і ракету "Циркон". Міністр відповість, чому повітряна тривога спрацювала за 15 секунд до удару.
Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.
Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.