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Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

25 березня 2024 р. 19:04

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19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

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08:00Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

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19:04 Новий тип балістики для удару по Києву — Плачков в ефірі Новини.LIVE

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18:44 Українська ППО може не витримати масованих ударів Росії — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Ранковий удар по Києву та теракт у ТЦ Крокус — Гавриш в ефірі Новини.LIVE

Text

14:57 Блокада на польському кордоні та обстріли Сумщини — у ДПСУ розповіли деталі

Text

13:38 У Печерському районі Києва триває розбір завалів — які наслідки обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:54 Плетенчук розповів, які ракети випустили окупанти під час атаки на Київ

Text

10:36 Бої за Новомихайлівку — у ДПСУ розповіли про штурми, полонених окупантів та знищення техніки

Text

09:44 Підвищення тарифів в Україні — експерт зробив важливу заяву

Text

09:06 Програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року — що передбачає

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Ексклюзив

08:00 Обстріли Харкова та ситуація в енергосистемі — ефір Новини.LIVE

Міністр палива та енергетики України Іван Плачков став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про новий тип балістики окупантів для удару по Києву.

Ефір з Іваном Плачковим можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Іван Плачков разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про ракетний обстріл у понеділок, 25 березня, ракету "Онікс" і ракету "Циркон". Міністр відповість, чому повітряна тривога спрацювала за 15 секунд до удару.

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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