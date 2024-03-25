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Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

25 марта 2024 г. 19:04

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20:29 Что скрывают россияне о теракте в ТЦ Крокус — Гудков в эфире Новини.LIVE

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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18:04 Утренний удар по Киеву и теракт в ТЦ Крокус — Гавриш в эфире Новини.LIVE

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

Text

11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

Text

10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о новом типе баллистики оккупантов для удара по Киеву.

Эфир с Иваном Плачковым можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Иван Плачков вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о ракетном обстреле в понедельник, 25 марта, ракете "Оникс" и ракете "Циркон". Министр ответит, почему воздушная тревога сработала за 15 секунд до удара.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

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20:30 Депутаты изменят правила регистрации в электронном кабинете призывника

20:20 Экс-командир полка Азов Жорин прокомментировал теракт в ТЦ Крокус

20:08 Нардеп Костенко прокомментировал заявление Шмыгаля о мобилизации 500 тыс. украинцев

20:05 Удар РФ по Одессе — в ОВА назвали количество пострадавших

19:45 Стало известно, кому необходимо явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:37 Ракетный удар по Киеву — в ГСЧС завершили спасательные работы и назвали количество пострадавших

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19:04 Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

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18:44 Украинская ПВО может не выдержать массированных ударов России — эфир Новини.LIVE

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14:57 Блокада на польской границе и обстрелы Сумщины — в ГПСУ рассказали детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:38 В Печерском районе Киева продолжается разбор завалов — какие последствия обстрела

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11:54 Плетенчук рассказал, какие ракеты выпустили оккупанты во время атаки на Киев

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10:36 Бои за Новомихайловку — в ГПСУ рассказали о штурмах, пленных оккупантах и ​​уничтожении техники

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09:44 Повышение тарифов в Украине — эксперт сделал важное заявление

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09:06 Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает