Новый тип баллистики для удара по Киеву — Плачков в эфире Новини.LIVE

Министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о новом типе баллистики оккупантов для удара по Киеву.

Эфир с Иваном Плачковым можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Иван Плачков вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о ракетном обстреле в понедельник, 25 марта, ракете "Оникс" и ракете "Циркон". Министр ответит, почему воздушная тревога сработала за 15 секунд до удара.

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.