Нове угруповання РФ "Північ" на Харківському напрямку — експерт назвав плани Кремля

Днями стало відомо про появу нового російського угруповання "Північ", яке нібито зосереджене на прикритті кордону поблизу Харківської області. Експерт з безпеки Іван Варченко, коментуючи це заявив, що концентрація ворога на тому чи іншому напрямку свідчить про можливе збільшення військових операцій на певній ділянці.

Про це Варченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE 15 квітня.

Угруповання РФ "Північ" біля Харківщини

"Концентрація ворожих військ в межах того чи іншого напрямку є предметом аналізу. Ми розуміємо, яким чином ворог може використати ті сили та засоби, які він збирає", — сказав Варченко, коментуючи появу російського угруповання.

Він також додав, що поява нових ворожих сил в межах певного напрямку може свідчити про те, що ворог може використати їх для нанесення удару, або ж, як це доволі часто спостерігається, для інформаційних атак.

"Інколи Росія використовує концентрацію військ, як інформаційну концентрацію стосовно тих повідомлень стосовно свої намірів та бажань", — сказав Варченко.

У будь-якому випадку, за словами експерта, українська сторона повинна аналізувати цей момент, розглядати та готуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. За 14 квітня ворог знову завдав ударів по регіону з авіації, артилерії та мінометів, внаслідок чого є загибла та поранені.

15 квітня окупанти завдали чергового удару по Харківщині, поціливши у заклад освіти. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.