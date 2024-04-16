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Нове угруповання РФ "Північ" на Харківському напрямку — експерт назвав плани Кремля

Нове угруповання РФ "Північ" на Харківському напрямку — експерт назвав плани Кремля

16 квітня 2024 р. 09:03

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18:00 Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

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Днями стало відомо про появу нового російського угруповання "Північ", яке нібито зосереджене на прикритті кордону поблизу Харківської області. Експерт з безпеки Іван Варченко, коментуючи це заявив, що концентрація ворога на тому чи іншому напрямку свідчить про можливе збільшення військових операцій на певній ділянці. 

Про це Варченко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE 15 квітня. 

Угруповання РФ "Північ" біля Харківщини

"Концентрація ворожих військ в межах того чи іншого напрямку є предметом аналізу. Ми розуміємо, яким чином ворог може використати ті сили та засоби, які він збирає", — сказав Варченко, коментуючи появу російського угруповання. 

Він також додав, що поява нових ворожих сил в межах певного напрямку може свідчити про те, що ворог може використати їх для нанесення удару, або ж, як це доволі часто спостерігається, для інформаційних атак. 

"Інколи Росія використовує концентрацію військ, як інформаційну концентрацію стосовно тих повідомлень стосовно свої намірів та бажань", — сказав Варченко. 

У будь-якому випадку, за словами експерта, українська сторона повинна аналізувати цей момент, розглядати та готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. 

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. За 14 квітня ворог знову завдав ударів по регіону з авіації, артилерії та мінометів, внаслідок чого є загибла та поранені. 

15 квітня окупанти завдали чергового удару по Харківщині, поціливши у заклад освіти. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені. 

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09:45 Сотні одеситів цілий день будуть без води — адреси

09:42 Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією — тисяча людей без світла

09:41 У Києві підвищилась ціна на таксі через погіршення погоди — скільки доведеться заплатити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:34 Повалені дерева та білборди — через негоду в Україні знеструмлено понад 100 населених пунктів

09:28 Інвестиційна компанія Inzhur готова врятувати Житній ринок — шляхом народної приватизації

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