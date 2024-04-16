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Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

Новая группировка РФ "Север" на Харьковском направлении — эксперт назвал планы Кремля

16 апреля 2024 г. 9:03

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На днях стало известно о появлении новой российской группировки "Север", которая якобы сосредоточена на прикрытии границы вблизи Харьковской области. Эксперт по безопасности Иван Варченко, комментируя это, заявил, что концентрация врага на том или ином направлении свидетельствует о возможном увеличении военных операций на определенном участке.

Об этом Варченко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE 15 апреля.

Группировка РФ "Север" возле Харьковщины

"Концентрация вражеских войск в рамках того или иного направления является предметом анализа. Мы понимаем, как враг может использовать те силы и средства, которые он собирает", — сказал Варченко, комментируя появление российской группировки.

Он также добавил, что появление новых вражеских сил в пределах определенного направления может свидетельствовать о том, что враг может использовать их для нанесения удара, или, как это довольно часто наблюдается, для информационных атак.

"Иногда Россия использует концентрацию войск как информационную концентрацию относительно тех сообщений о своих намерениях и желаниях", — сказал Варченко.

В любом случае, по словам эксперта, украинская сторона должна анализировать этот момент, рассматривать и готовиться к разным сценариям развития событий.

Напомним, российские захватчики не перестают обстреливать Харьков и область. За 14 апреля враг снова нанес удары по региону из авиации, артиллерии и минометов, в результате чего есть погибшие и раненые.

15 апреля оккупанты нанесли очередной удар по Харьковщине, попав в учебное заведение. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:05 Не только Трубин — Бенфика купит еще одного украинского игрока

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