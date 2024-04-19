Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Журналістка Каріна Орлова,стала гостем студії Вечір.LIVE. З ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою вона обговорила говорили про законопроєкт Сполучених Штатів про допомогу Україні. Також вона пояснила, чому не працює ленд-ліз та прокоментувала зустріч Анджея Дуди та Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 21:00 за посиланням.

Про що ефір

Журналістка Каріна Орлова розповіла про законопроєкт США щодо допомоги Україні та пояснила чому не працює ленд-ліз. Також вона прокоментувала зустріч Дуди та Трампа.

Крім того, вона висловила думки щодо того, як війна в Ізраїлі вплине на війну в Україні, а також зачепила тему можливості нападу Росії на ЄС.

Раніше ми повідомляли, що щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Серед усьогого іншого він включатиме спроможності ППО та артилерії.

Нагадаємо, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання.