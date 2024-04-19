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Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

19 квітня 2024 р. 21:09

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21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

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21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Text

15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

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Журналістка Каріна Орлова,стала гостем студії Вечір.LIVE. З ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою вона обговорила говорили про законопроєкт Сполучених Штатів про допомогу Україні. Також вона пояснила, чому не працює ленд-ліз та прокоментувала зустріч Анджея Дуди та Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 21:00 за посиланням.

Про що ефір

Журналістка Каріна Орлова розповіла про законопроєкт США щодо допомоги Україні та пояснила чому не працює ленд-ліз. Також вона прокоментувала зустріч Дуди та Трампа.

Крім того, вона висловила думки щодо того, як війна в Ізраїлі вплине на війну в Україні, а також зачепила тему можливості нападу Росії на ЄС.

Раніше ми повідомляли, що щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Серед усьогого іншого він включатиме спроможності ППО та артилерії.

Нагадаємо, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання. 

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21:43 Прокопенко закликав вилучити полк Азов з "чорного списку" для отримання західної зброї

21:43 Тайсон Ф'юрі зізнався, як відреагує на поразку від Олександра Усика

21:15 З офшорів Фрідмана та Авена стягнули на користь держави понад 18 млн доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:45 На Харківщині судитимуть жінку за крадіжку виплат ВПО

20:44 Пентагон негайно направить боєприпаси в Україну після ухвалення рішення про допомогу

20:30 Мобілізація авто під час війни — яка процедура передачі авто та які права є у власників

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

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15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ