Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Журналистка Карина Орлова стала гостем студии Вечір.LIVE. С ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой она обсудила говорящие о законопроекте Соединенных Штатов о помощи Украине. Также она объяснила, почему не работает ленд-лиз и прокомментировала встречу Анджея Дуды и Дональда Трампа.
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О чем эфир
Журналистка Карина Орлова рассказала о законопроекте США о помощи Украине и объяснила, почему не работает ленд-лиз. Также она прокомментировала встречу Дуды и Трампа.
Кроме того, она высказала мнение о том, как война в Израиле повлияет на войну в Украине, а также затронула тему возможности нападения России на ЕС.
Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.
Напомним, что состоялось срочное заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.