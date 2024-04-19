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Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

19 апреля 2024 г. 21:09

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21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

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20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

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15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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21:09 Новая помощь от США лучше ленд-лиза — Орлова в эфире Новини.LIVE

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20:00 Как ГУР удалось сбить бомбардировщик — подробности уничтожения Ту-22М3 — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

Text

17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

Text

15:50 В Киеве разыскивают 5000 уклонистов — юрист объяснил, откуда взялась эта цифра

Text

15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

Text

15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

Text

13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

Журналистка Карина Орлова стала гостем студии Вечір.LIVE. С ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой она обсудила говорящие о законопроекте Соединенных Штатов о помощи Украине. Также она объяснила, почему не работает ленд-лиз и прокомментировала встречу Анджея Дуды и Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

О чем эфир

Журналистка Карина Орлова рассказала о законопроекте США о помощи Украине и объяснила, почему не работает ленд-лиз. Также она прокомментировала встречу Дуды и Трампа.

Кроме того, она высказала мнение о том, как война в Израиле повлияет на войну в Украине, а также затронула тему возможности нападения России на ЕС.

Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.

Напомним, что состоялось срочное заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

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20:30 Мобилизация авто во время войны — какая процедура передачи авто и какие права есть у владельцев

20:15 Нидерланды срочно выделяют более 200 млн евро на снаряды и ПВО для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:33 Народный депутат пояснил, по какому принципу следует повышать тарифы на электроэнергию

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ