Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Російські загарбники цієї ночі завдали удару по Смілі на Черкащині, випустивши швидкісну ракету "Іскандер-К". Під прицілом окупантів опинилися цивільна інфраструктура.

Про це розповів речник Повітряних Сил Ілля Євлаш в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки обстрілу Черкащини

"Ворог використав одну крилату ракету "Іскандер-К", яка летіла по Смілі о 06:00. Ціллю стала цивільна інфраструктура", — сказав Євлаш, говорячи про обстріл.

Він додав, що ворожа атака пошкодила логістичні маршрути, адміністративні будівлі, цивільне майно та автомобілі.

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

24 квітня Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля.

Того ж дня ворог завдав ракетного удару по Сумській області. Під прицілом окупантів опинилося передмістя обласного центру.