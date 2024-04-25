Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

Российские захватчики этой ночью нанесли удар по Смеле в Черкасской области, выпустив скоростную ракету "Искандер-К". Под прицелом оккупантов оказались гражданская инфраструктура.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Илья Евлаш в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрела Черкасской области

"Враг использовал одну крылатую ракету "Искандер-К", которая летела по Смеле в 06:00. Целью стала гражданская инфраструктура", — сказал Евлаш, говоря об обстреле.

Он добавил, что атака противника повредила логистические маршруты, административные здания, гражданское имущество и автомобили.

Напомним, российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

24 апреля Россия атаковала Одессу ракетами по тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок.

В тот же день враг нанес ракетный удар по Сумской области. Под прицелом оккупантов оказался пригород областного центра.