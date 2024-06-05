Не Саміт миру — нардеп пояснив, що може змінити військову ситуацію в Україні

Якщо на Саміті миру не буде країн, які не підтримують або не визначились у підтримці України — ніякого ефекту не буде. А військову ситуацію може змінити допомога західних військ.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE.

Як допоможуть західні війська

На думку нардепа, західні війська можуть бути корисними у кіберзахисті та протиповітряній обороні.

"Якщо сюди зайде один балтійський сумісний батальйон — це вже буде перший крок. Не воювати в окопах, вони сьогодні на це не готові. Але це може бути поліцейська місія на кордоні з Білоруссю. Це означає вивільнити війська, які сьогодні стоять на Північому кордоні. Це кібербезпека. Це ППО. Бо вони будуть змушені прикривати своїх солдат, а разом з ними й українську територію", — сказав Гончаренко.

Він зазначив, що це кроки, на які треба направити всі зусилля.

Саміт миру — неправильне стратегічне рішення

За словами Гончаренка, саміт миру, яки відбудеться у Швейцарії, не принесе Україні значних результатів.

"Якщо там є Байден, але немає Китаю, Бразилії, ПАР, Саудівської Аравії. Що далі? Зібрались знову країни які нас підтримують. Знову сказали, що Путін поганий, війна погана, має піти. Путін пішов? На мою думку це не було правильне, стратегічне рішення", — додав нардеп.

Нагадаємо, в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України.

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція думала б про введення військ.