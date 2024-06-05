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Не Саміт миру — нардеп пояснив, що може змінити військову ситуацію в Україні

Не Саміт миру — нардеп пояснив, що може змінити військову ситуацію в Україні

05 червня 2024 р. 22:17

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20:00 На жінок чекає ТЦК, кого ще ДПСУ не пустять за кордон та паритет ЗСУ над РФ — новини 5 червня

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19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

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18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

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Якщо на Саміті миру не буде країн, які не підтримують або не визначились у підтримці України — ніякого ефекту не буде. А військову ситуацію може змінити допомога західних військ.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE.

Як допоможуть західні війська

На думку нардепа, західні війська можуть бути корисними у кіберзахисті та протиповітряній обороні.

"Якщо сюди зайде один балтійський сумісний батальйон — це вже буде перший крок. Не воювати в окопах, вони сьогодні на це не готові. Але це може бути поліцейська місія на кордоні з Білоруссю. Це означає вивільнити війська, які сьогодні стоять на Північому кордоні. Це кібербезпека. Це ППО. Бо вони будуть змушені прикривати своїх солдат, а разом з ними й українську територію", — сказав Гончаренко.

Він зазначив, що це кроки, на які треба направити всі зусилля. 

Саміт миру — неправильне стратегічне рішення

За словами Гончаренка, саміт миру, яки відбудеться у Швейцарії, не принесе Україні значних результатів.

"Якщо там є Байден, але немає Китаю, Бразилії, ПАР, Саудівської Аравії. Що далі? Зібрались знову країни які нас підтримують. Знову сказали, що Путін поганий, війна погана, має піти. Путін пішов? На мою думку це не було правильне, стратегічне рішення", — додав нардеп.

Нагадаємо, в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України. 

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону й Україна попросила про допомогу, то Франція думала б про введення військ

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22:45 Ціни на пальне в Україні падають — скільки коштуватиме бензин завтра

22:19 У деяких областях України застосували аварійні відключення світла — перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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