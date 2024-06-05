Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

Если на Саммите мира не будет стран, которые не поддерживают или не определились в поддержке Украины, никакого эффекта не будет. А военную ситуацию может изменить помощь западных войск.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.

Как помогут западные войска

По мнению нардепа, западные войска могут быть полезны в киберзащите и противовоздушной обороне.

"Если сюда зайдет один балтийский совместный батальон — это уже будет первый шаг. Не воевать в окопах, они сегодня на это не готовы. Но это может быть полицейская миссия на границе с Беларусью. Это значит освободить войска, стоящие сегодня на Северной границе". Это кибербезопасность. Это ПВО. Они будут вынуждены прикрывать своих солдат", — сказал Гончаренко.

Он отметил, что это шаги, на которые нужно направить все усилия.

Саммит мира — неправильное стратегическое решение

По словам Гончаренко, саммит мира, который пройдет в Швейцарии, не принесет Украине значительных результатов.

"Если там есть Байден, но нет Китая, Бразилии, ЮАР, Саудовской Аравии. Что дальше? Собрались снова страны, которые нас поддерживают. Опять сказали, что Путин плохой, война плохая, должен уйти. Путин ушел? По моему мнению, это не было правильное, стратегическое решение", — добавил нардеп.

Напомним, в правительстве Эстонии начали обсуждать возможность отправить контингент эстонских войск в западные регионы Украины.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, Франция думала бы о введении войск.