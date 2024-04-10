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Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

10 квітня 2024 р. 21:45

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21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

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21:45 Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

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20:20 Законопроєкт про мобілізацію та нові санкції проти РФ — головні новини 10 квітня

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19:43 Масовані удари по аеродромах РФ та знищення Ка-27 — Криволап в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Доля законопроєкту про мобілізацію — Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

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Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

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Полковник Збройних сил України в запасі та військовий експерт Роман Світан оцінить можливість російського наступу на Харків та Київ. Він також відповість, скільки ресурсів є у Росії.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 21:45.

Ефір Новини.LIVE

Роман Світан з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про спробу наступу РФ на Харків, обороні позиції українських захисників на цьому напрямку, перехід режиму російської армії з наступу в накопичення, а також скільки F-16 потрібно для деокупації Криму.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ активізували нові штурмові операції уздовж лінії фронту. Через брак західної допомоги українському військовому керівництву доведеться накопичувати та економити ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав мету останніх російських ударів по Україні. За його словами, це є частиною кампанії окупантів з підготовки до великого наступу.

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21:43 Третя штурмова показала професійне відбиття російського штурму на околицях Авдіївки

21:38 В будинок воротаря Динамо та Чорноморця прилетіла ракета окупантів

21:23 У Києві високопосадовці США взяли участь у платформі донорів для України

21:20 Латвійська поліція затримала зловмисників, які зірвали український прапор у Ризі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:00 Атлетико — Боруссія Дортмунд — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів

20:55 ПСЖ проти Барселони — стартові склади на чвертьфінал Ліги чемпіонів

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