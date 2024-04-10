Наступ РФ на Харків та Київ — Світан в ефірі Новини.LIVE оцінив ризики

Полковник Збройних сил України в запасі та військовий експерт Роман Світан оцінить можливість російського наступу на Харків та Київ. Він також відповість, скільки ресурсів є у Росії.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 21:45.

Ефір Новини.LIVE

Роман Світан з ведучою Юлією Литвиненко поговорять про спробу наступу РФ на Харків, обороні позиції українських захисників на цьому напрямку, перехід режиму російської армії з наступу в накопичення, а також скільки F-16 потрібно для деокупації Криму.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ активізували нові штурмові операції уздовж лінії фронту. Через брак західної допомоги українському військовому керівництву доведеться накопичувати та економити ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав мету останніх російських ударів по Україні. За його словами, це є частиною кампанії окупантів з підготовки до великого наступу.