Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски arrow
Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

10 апреля 2024 г. 21:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

Text

21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Text

20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

Text

19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

Text

21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Text

20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

Text

19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Свитан оценит возможность российского наступления на Харьков и Киев. Он также ответит, сколько ресурсов есть у России.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 21:45.

Эфир Новини.LIVE

Роман Свитан с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о попытке наступления РФ на Харьков, обороне позиции украинских защитников на этом направлении, переходе режима российской армии с наступления в накопление, а также сколько F-16 нужно для деоккупации Крыма.

Напомним, оккупационные войска РФ активизировали новые штурмовые операции вдоль линии фронта. Из-за нехватки западной помощи украинскому военному руководству придется накапливать и экономить ресурсы и принимать сложные решения по приоритетности в обороне.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал цель последних российских ударов по Украине. По его словам, это часть кампании оккупантов по подготовке к большому наступлению.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

22:13 Когда нардепы разработают законопроект о мобилизации — ответ Минобороны

22:03 Взрывы в Волчанске — оккупанты ранили двух мужчин

21:50 Украинский футболист приехал подписывать контракт с клубом, но из-за действий ТЦК СП попал на фронт

Text

21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:43 Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки

21:38 В дом вратаря Динамо и Черноморца прилетела ракета оккупантов

21:23 В Киеве чиновники США приняли участие в платформе доноров для Украины

21:20 Латвийская полиция задержала злоумышленников, сорвавших украинский флаг в Риге

21:00 Атлетико — Боруссия Дортмунд — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

22:13 Когда нардепы разработают законопроект о мобилизации — ответ Минобороны

22:03 Взрывы в Волчанске — оккупанты ранили двух мужчин

21:50 Украинский футболист приехал подписывать контракт с клубом, но из-за действий ТЦК СП попал на фронт

21:43 Третья штурмовая показала профессиональное отражение российского штурма в окрестностях Авдеевки

21:38 В дом вратаря Динамо и Черноморца прилетела ракета оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:23 В Киеве чиновники США приняли участие в платформе доноров для Украины

21:20 Латвийская полиция задержала злоумышленников, сорвавших украинский флаг в Риге

21:00 Атлетико — Боруссия Дортмунд — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

20:55 ПСЖ против Барселоны — стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

20:47 Зеленский обсудил с главой Международной организации по миграции помощь ВПЛ

12:50 День освобождения Одессы от фашистских захватчиков под звуки взрывов

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в апреле

06:22 Образование во Франции — специфика системы и возможности для украинцев

05:42 Дроны атакуют Борисоглебск — что производилось на пораженном авиаремонтном заводе

9 апреля 2024

19:30 Начало "Режиссера" — в Одессе начали съемки фильма о Довженко

18:57 Студенты Львовского медуниверситета вышли на протест — что требуют

06:40 Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:42 Взрыв дрона на ЗАЭС — почему Россия возобновила ядерный шантаж

8 апреля 2024

18:40 Солнечная корона — как на одесситов влияет полное затмение

7 апреля 2024

18:45 Полгода войны с Хамасом — итоги, потери и перспективы Израиля

Text

22:17 У Путина заканчиваются деньги — Кульпа в эфире Новини.LIVE

Text

21:45 Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Text

20:20 Законопроект о мобилизации и новые санкции против РФ — главные новости 10 апреля

Text

19:43 Массированные удары по аэродромам РФ и уничтожение Ка-27 — Криволап в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Судьба законопроекта о мобилизации — Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

Text

11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

Text

11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация