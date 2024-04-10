Наступление РФ на Харьков и Киев — Свитан в эфире Новини.LIVE оценил риски

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Свитан оценит возможность российского наступления на Харьков и Киев. Он также ответит, сколько ресурсов есть у России.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 21:45.

Эфир Новини.LIVE

Роман Свитан с ведущей Юлией Литвиненко поговорят о попытке наступления РФ на Харьков, обороне позиции украинских защитников на этом направлении, переходе режима российской армии с наступления в накопление, а также сколько F-16 нужно для деоккупации Крыма.

Напомним, оккупационные войска РФ активизировали новые штурмовые операции вдоль линии фронта. Из-за нехватки западной помощи украинскому военному руководству придется накапливать и экономить ресурсы и принимать сложные решения по приоритетности в обороне.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал цель последних российских ударов по Украине. По его словам, это часть кампании оккупантов по подготовке к большому наступлению.