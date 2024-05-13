Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники продовжують новий наступ на Харківську область. Станом на понеділок, 13 травня, ворог зайшов на околиці Вовчанська та на місцевий мʼясокомбінат.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик, полковник Петро Черник;

політичний та міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій Демченко;

політтехнолог Тарас Загородній.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко протягом 18:00 вони обговорять:

прорив росіян на околиці Вовчанська та на місцевий мʼясокомбінат;

зміну командувача в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця";

де йдуть активні бойові дії з окупантами та ведеться інтенсивний вогонь на Харківщині;

фортифікації навколо Вовчанська будували, але не щільно через постійні обстріли;

Росія залучила для наступу на Харківщину Африканський корпус найманців;

за останні шість місяців Україна збила 46% російських ракет;

український дрон "Ніндзя" дальністю 1 500 км, який вже залучають для ударів по Росії.

Темами розмови протягом 19:00 стануть:

заміна міністра оборони Росії — в міноборони Британії прокоментували призначення Бєлоусова. У ISW вважають, що Путін замінив Шойгу для підтримки затяжної війни в Україні;

комітет парламенту Грузії за хвилину погодив закон про "іноагентів" — українські громадські організації закликали захистити суверенітет і права людини в Грузії;

Шольц заявив, що Саміт миру може стати "великим кроком і можливістю". Водночас Україна не розголошує кількість країн, які візьмуть участь у Саміті, аби Росія не змогла зірвати захід. Він буде спрямований не на припинення війни, а на зменшення ризиків, пов'язаних із вторгненням та спроби ізолювати Росію;

Кулеба разом з Оленою Зеленською вперше приїхали до Белграда.

А протягом 20:00 ведуча Юлія Литвиненко обговорить з гостями:

заяву Умєрова про відкриття близько 20 центрів рекрутингу в Україні;

відправку київським ТЦК повістки військовому, який втратив на війні обидві ноги;

виявлення ще одного тіла в Тисі;

нелегальний перетин кордону близько 11 тис. чоловіками від початку повномасштабної війни;

Німеччина дозволить українським призовникам залишитися в країні, але вони повинні знайти роботу;

зменшення кількості українських біженців у Польщі. Там скаржаться, що у них не буде кому працювати, якщо чоловіків повернути до України.

попередження теракту в ТРЦ — СБУ знайшла 15 вибухових пристроїв у Києві, які замаскували під продукти харчування та ще 4 у Львові.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіків, які планували закласти вибухівки на одному з торгових центрів у Києві. Усі небезпечні предмети вилучили.

Також ми писали, що російська пропаганда планує найближчим часом запустити низку фейкових новин про нібито прорив військ та захоплення Харкова. Також ворог поширить ІПСО щодо відсутності фортифікацій на Сумщині.