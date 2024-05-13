Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE arrow
Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

13 мая 2024 г. 17:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

17:23Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Российские захватчики продолжают новое наступление на Харьковскую область. По состоянию на понедельник, 13 мая, враг зашел на окраины Волчанска и местный мясокомбинат.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик, полковник Петр Черник;
  • политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Сергей Демченко;
  • политтехнолог Тарас Загородний.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко в течение 18:00 они обсудят:

  • прорыв россиян на окраине Волчанска и местный мясокомбинат;
  • смену командующего в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица";
  • где идут активные боевые действия с оккупантами и ведется интенсивный огонь в Харьковской области;
  • фортификации вокруг Волчанска строили, но не плотно из-за постоянных обстрелов;
  • Россия привлекла для наступления в Харьковскую область Африканский корпус наемников;
  • за последние шесть месяцев Украина сбила 46% российских ракет;
  • украинский дрон "Ниндзя" дальностью 1500 км, который уже привлекался для ударов по России.

Темами разговора в течение 19:00 станут:

  • замена министра обороны России — в минобороны Британии прокомментировали назначение Белоусова. В ISW полагают, что Путин заменил Шойгу для поддержки затяжной войны в Украине;
  • комитет парламента Грузии через минуту согласовал закон об "иноагентах" — украинские общественные организации призвали защитить суверенитет и права человека в Грузии;
  • Шольц заявил, что Саммит мира может стать "большим шагом и возможностью". В то же время, Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите, чтобы Россия не смогла сорвать мероприятие. Он будет направлен не на прекращение войны, а на уменьшение рисков, связанных с вторжением и попытки изолировать Россию;
  • Кулеба вместе с Еленой Зеленской впервые приехали в Белград.

А в течение 20:00 ведущая Юлия Литвиненко обсудит с гостями:

  • заявление Умерова об открытии около 20 центров рекрутинга в Украине;
  • отправку киевским ТЦК повестки военному, потерявшему на войне обе ноги;
  • обнаружение еще одного тела в Тисе;
  • нелегальное пересечение границы около 11 тыс. мужчинами с начала полномасштабной войны;
  • Германия позволит украинским призывникам остаться в стране, но они должны найти работу;
  • уменьшение количества украинских беженцев в Польше. Там жалуются, что у них некому будет работать, если мужчин вернуть в Украину.
  • предупреждение теракта в ТРЦ — СБУ нашла 15 взрывных устройств в Киеве, замаскированных под продукты питания и еще 4 во Львове.

Напомним, правоохранители задержали мужчин, планировавших заложить взрывчатки в одном из торговых центров в Киеве. Все опасные предметы изъяли.

Также мы писали, что российская пропаганда планирует в ближайшее время запустить ряд фейковых новостей о якобы прорыве войск и захвате Харькова. Также враг распространит ИПСО по отсутствию фортификаций на Сумщине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

18:04 Бойцы Русского добровольческого корпуса присоединились к ВСУ в битве за Волчанск — видео

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

17:50 Экс-министру экономики Казахстана, который жестоко убил свою жену, объявили приговор

17:50 Подоляк объяснил скрытые смыслы кадровых изменений в верхушке российской власти

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Брал взятки горючими и деньгами — в Одесской области разоблачили сотрудника ТЦК и СП

17:36 ЦПД назвал фейковые темы, которые вскоре будет разгонять российское ИПСО среди украинцев

17:33 Российские войска ударили по жилому дому в Херсонской области

17:31 В Киеве судили работницу Госстата, потому что она не обеспечила явку коллеги в ТЦК

Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

18:04 Бойцы Русского добровольческого корпуса присоединились к ВСУ в битве за Волчанск — видео

17:50 Экс-министру экономики Казахстана, который жестоко убил свою жену, объявили приговор

17:50 Подоляк объяснил скрытые смыслы кадровых изменений в верхушке российской власти

17:50 Брал взятки горючими и деньгами — в Одесской области разоблачили сотрудника ТЦК и СП

17:36 ЦПД назвал фейковые темы, которые вскоре будет разгонять российское ИПСО среди украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:33 Российские войска ударили по жилому дому в Херсонской области

17:31 В Киеве судили работницу Госстата, потому что она не обеспечила явку коллеги в ТЦК

17:22 Оккупанты ударили по ферме в Харьковской области — есть жертвы

17:20 Завершили первый этап работ в доме на Добровольского в Одессе — что дальше

17:06 Враг имел частичный успех на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 13 мая

12:10 Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение — почему компания будет и дальше терять деньги

05:57 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в мае

Новость с видео

05:46 Новые правила покупки валюты в Украине — что изменилось и какое влияние будет на курс доллара

04:48 Что можно бесплатно забрать на OLX — ТОП самых странных вещей, которые украинцы отдают бесплатно

12 мая 2024

05:56 87% эффективности — как ВСУ научились сбивать Х-101

05:09 Евровидение-2024: падения, взлеты и скандалы — Новини.LIVE з места событий

11 мая 2024

05:57 Х-101 — что известно об уникальных ракетах, которыми РФ обстреливает Украину

10 мая 2024
Эксклюзив

17:39 Новые штрафы от ТЦК — как уклонистов будут лишать имущества и что "светит" тем, у кого взять нечего

Эксклюзив

17:00 Будем учить женщин водить трактор — аграрии Одесчины о продуктовом фронте

12:01 Трамп требует от нефтяных компаний вернуть его в Белый дом — что предлагает в обмен

Text

18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

Text

17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

Text

16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Text

15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

Text

12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

Text

12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Text

08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 мая 2024
Text

23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске