Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики продолжают новое наступление на Харьковскую область. По состоянию на понедельник, 13 мая, враг зашел на окраины Волчанска и местный мясокомбинат.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик, полковник Петр Черник;

политический и международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

Член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике Сергей Демченко;

политтехнолог Тарас Загородний.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко в течение 18:00 они обсудят:

прорыв россиян на окраине Волчанска и местный мясокомбинат;

смену командующего в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица";

где идут активные боевые действия с оккупантами и ведется интенсивный огонь в Харьковской области;

фортификации вокруг Волчанска строили, но не плотно из-за постоянных обстрелов;

Россия привлекла для наступления в Харьковскую область Африканский корпус наемников;

за последние шесть месяцев Украина сбила 46% российских ракет;

украинский дрон "Ниндзя" дальностью 1500 км, который уже привлекался для ударов по России.

Темами разговора в течение 19:00 станут:

замена министра обороны России — в минобороны Британии прокомментировали назначение Белоусова. В ISW полагают, что Путин заменил Шойгу для поддержки затяжной войны в Украине;

комитет парламента Грузии через минуту согласовал закон об "иноагентах" — украинские общественные организации призвали защитить суверенитет и права человека в Грузии;

Шольц заявил, что Саммит мира может стать "большим шагом и возможностью". В то же время, Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите, чтобы Россия не смогла сорвать мероприятие. Он будет направлен не на прекращение войны, а на уменьшение рисков, связанных с вторжением и попытки изолировать Россию;

Кулеба вместе с Еленой Зеленской впервые приехали в Белград.

А в течение 20:00 ведущая Юлия Литвиненко обсудит с гостями:

заявление Умерова об открытии около 20 центров рекрутинга в Украине;

отправку киевским ТЦК повестки военному, потерявшему на войне обе ноги;

обнаружение еще одного тела в Тисе;

нелегальное пересечение границы около 11 тыс. мужчинами с начала полномасштабной войны;

Германия позволит украинским призывникам остаться в стране, но они должны найти работу;

уменьшение количества украинских беженцев в Польше. Там жалуются, что у них некому будет работать, если мужчин вернуть в Украину.

предупреждение теракта в ТРЦ — СБУ нашла 15 взрывных устройств в Киеве, замаскированных под продукты питания и еще 4 во Львове.

Напомним, правоохранители задержали мужчин, планировавших заложить взрывчатки в одном из торговых центров в Киеве. Все опасные предметы изъяли.

Также мы писали, что российская пропаганда планирует в ближайшее время запустить ряд фейковых новостей о якобы прорыве войск и захвате Харькова. Также враг распространит ИПСО по отсутствию фортификаций на Сумщине.