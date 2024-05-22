Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня arrow
Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

22 травня 2024 р. 22:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Text

12:28 Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Text

10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Text

10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

Text

09:51 Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Text

12:28 Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Text

10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Text

10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

Text

09:51 Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це

Подробиці щодо атаки окупантів у Харкові та Чугуєві, пропозиції від комітету Верховної Ради щодо бронювання від мобілізації працівників, а також підозри щодо ексзамглави Офісу Президента у корупції. Останні новини України за 22 травня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Атаки окупантів у Харкові та Чугуєві: Сьогоднішні події починаються з нападу російських військ на Харків за допомогою керованих авіаційних бомб та обстрілу дитячого садка у Чугуєві ракетами.
  • Зеленський розкриває правду про фронт: Президент України Володимир Зеленський висловив підозру генералам та регіональному керівництву у неправдивій інформації про ситуацію на фронті.
  • Інцидент у Кривому Розі: У Кривому Розі чоловік, визнаний "обмежено придатним", двічі відмовився брати повістку.
  • Пропозиція від комітету ВР: У комітеті Верховної Ради пропонують бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч гривень військового збору.
  • Ексзамглава Офісу Президента підозрюється в корупції: Ексзамглава Офісу Президента України опинився під підозрою у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто. 

Також ми писали, що Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він зазначив, що напрямки основних боїв залишаються незмінними.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:20 У Дніпрі чоловік кидався на жінок — що відомо про нападника

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

21:59 Зеленський поїде до Франції просити НАТО збивати ракети РФ, — ЗМІ

21:28 Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

20:57 Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами — які області накриє весняна негода

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:47 Зеленський розповів про основні напрямки боїв на фронті — вечірнє звернення

20:40 Українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки, — Кабмін

20:12 Репресії, залякування та пропаганда — як росіяни маніпулюють жителями Криму, — Чубаров

20:06 Від повісток не сховаються — як оповіщатимуть українців на дистанційці

20:00 В Україні судили білоруса, який готував ракетні удари РФ по енергетиці на Київщині

22:20 У Дніпрі чоловік кидався на жінок — що відомо про нападника

21:59 Зеленський поїде до Франції просити НАТО збивати ракети РФ, — ЗМІ

21:28 Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

20:57 Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами — які області накриє весняна негода

20:47 Зеленський розповів про основні напрямки боїв на фронті — вечірнє звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:40 Українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки, — Кабмін

20:12 Репресії, залякування та пропаганда — як росіяни маніпулюють жителями Криму, — Чубаров

20:06 Від повісток не сховаються — як оповіщатимуть українців на дистанційці

20:00 В Україні судили білоруса, який готував ракетні удари РФ по енергетиці на Київщині

19:59 В МОН пояснили, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації

Ексклюзив

19:00 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів наприкінці травня

05:56 YPR-765 — нідерландські бронемашини, які рятують життя українським військовим

21 травня 2024
Ексклюзив

19:02 Що буде зі світлом найближчим часом, – інтерв'ю з депутаткою ВР

16:30 Оновлення документів призовника — як одеситам стати на облік у ЦНАП

15:09 Українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету — що кажуть оператори

11:39 Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом — скільки він коштує

06:40 Ціни на алюміній наприкінці травня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:36 Чому без звільнення Криму Україна не вистоїть — велике інтерв'ю Рефата Чубарова

05:56 "Ковровец" — що за корабель Чорноморського флоту знищила Україна

Text

22:05 Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Text

19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

Text

17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Text

12:28 Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Text

10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Text

10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

Text

09:51 Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це