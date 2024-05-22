Наслідки ракетного удару РФ по Харкову — останні новини 22 травня

Подробиці щодо атаки окупантів у Харкові та Чугуєві, пропозиції від комітету Верховної Ради щодо бронювання від мобілізації працівників, а також підозри щодо ексзамглави Офісу Президента у корупції. Останні новини України за 22 травня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Атаки окупантів у Харкові та Чугуєві : Сьогоднішні події починаються з нападу російських військ на Харків за допомогою керованих авіаційних бомб та обстрілу дитячого садка у Чугуєві ракетами.

: Сьогоднішні події починаються з нападу російських військ на Харків за допомогою керованих авіаційних бомб та обстрілу дитячого садка у Чугуєві ракетами. Зеленський розкриває правду про фронт : Президент України Володимир Зеленський висловив підозру генералам та регіональному керівництву у неправдивій інформації про ситуацію на фронті.

: Президент України Володимир Зеленський висловив підозру генералам та регіональному керівництву у неправдивій інформації про ситуацію на фронті. Інцидент у Кривому Розі : У Кривому Розі чоловік, визнаний "обмежено придатним", двічі відмовився брати повістку.

: У Кривому Розі чоловік, визнаний "обмежено придатним", двічі відмовився брати повістку. Пропозиція від комітету ВР : У комітеті Верховної Ради пропонують бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч гривень військового збору.

: У комітеті Верховної Ради пропонують бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч гривень військового збору. Ексзамглава Офісу Президента підозрюється в корупції: Ексзамглава Офісу Президента України опинився під підозрою у незаконному збагаченні.

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару по Харкову пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки, зруйновано кафе, пошкоджено ще одне кафе, автомийка та знищено чотири цивільних авто.

Також ми писали, що Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він зазначив, що напрямки основних боїв залишаються незмінними.