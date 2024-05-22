Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Подробности об атаке оккупантов в Харькове и Чугуеве, предложения от комитета Верховной Рады по бронированию от мобилизации работников, а также подозрения в экс-замглаве Офиса Президента в коррупции. Последние новости Украины за 22 мая рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Последствия ракетного удара РФ по Харькову

В выпуске новостей вы узнаете:

Атаки оккупантов в Харькове и Чугуеве: Сегодняшние события начинаются с нападения российских войск на Харьков с помощью управляемых авиационных бомб и обстрела детского сада в Чугуеве ракетами.

Сегодняшние события начинаются с нападения российских войск на Харьков с помощью управляемых авиационных бомб и обстрела детского сада в Чугуеве ракетами. Зеленский раскрывает правду о фронте: Президент Украины Владимир Зеленский выразил подозрение генералам и региональному руководству в ложной информации о ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил подозрение генералам и региональному руководству в ложной информации о ситуации на фронте. Инцидент в Кривом Роге: В Кривом Роге мужчина, признанный "ограниченно годным", дважды отказался брать повестку.

В Кривом Роге мужчина, признанный "ограниченно годным", дважды отказался брать повестку. Предложение от комитета ВР : В комитете Верховной Рады предлагают бронировать от мобилизации работников за 20 тысяч гривен военного сбора.

: В комитете Верховной Рады предлагают бронировать от мобилизации работников за 20 тысяч гривен военного сбора. Экс-замглава Офиса Президента подозревается в коррупции: Экс-замглава Офиса Президента Украины оказался под подозрением в незаконном обогащении

Напомним, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.

Также мы писали, что Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он отметил, что направления основных сражений остаются неизменными.