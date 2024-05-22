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Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

22 мая 2024 г. 22:05

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

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10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

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10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

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09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

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22:05 Последствия ракетного удара РФ по Харькову — последние новости 22 мая

Text

19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

Text

17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

Text

15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

Text

12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Подробности об атаке оккупантов в Харькове и Чугуеве, предложения от комитета Верховной Рады по бронированию от мобилизации работников, а также подозрения в экс-замглаве Офиса Президента в коррупции. Последние новости Украины за 22 мая рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Атаки оккупантов в Харькове и Чугуеве: Сегодняшние события начинаются с нападения российских войск на Харьков с помощью управляемых авиационных бомб и обстрела детского сада в Чугуеве ракетами.
  • Зеленский раскрывает правду о фронте: Президент Украины Владимир Зеленский выразил подозрение генералам и региональному руководству в ложной информации о ситуации на фронте.
  • Инцидент в Кривом Роге: В Кривом Роге мужчина, признанный "ограниченно годным", дважды отказался брать повестку.
  • Предложение от комитета ВР: В комитете Верховной Рады предлагают бронировать от мобилизации работников за 20 тысяч гривен военного сбора.
  • Экс-замглава Офиса Президента подозревается в коррупции: Экс-замглава Офиса Президента Украины оказался под подозрением в незаконном обогащении

Напомним, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.

Также мы писали, что Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он отметил, что направления основных сражений остаются неизменными.

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22:55 Рыночная цена на электричество достигнет 8 грн/кВт — что будет с тарифом

22:45 В Украине обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин завтра

22:20 В Днепре мужчина бросался на женщин — что известно о нападавшем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:59 Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать ракеты РФ, — СМИ

21:28 Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

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16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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