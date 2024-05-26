Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

У суботу, 25 травня, російські окупанти здійснили масований обстріл Харкова. Для отримання найсвіжіших новин та аналітики щодо подій у місті, дивіться прямий ефір Новини.LIVE 26 травня.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE

В результаті удару п'ятеро загиблих та 39 поранених. Крім того, 17 осіб вважаються зниклими безвісти. Прокуратура та правоохоронні органи продовжують розслідування обставин атаки та збирають докази.

В ефірі Новини.LIVE ви почуєте думки експертів, які проаналізують наслідки масованих ударів по Харкову та їх вплив на ситуацію в регіоні. До ефіру також долучиться представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який розповість про заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу.

Кореспондент Новини.LIVE надасть свіжі оновлення та інформацію про події в Харкові, включаючи новини щодо стану постраждалих.

У суботу, 25 травня, близько 16:00 російські окупанти обстріляли Київський район Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у гіпермаркеті, в який влучила ворожа ціль, могло бути до 200 людей.

Нагадаємо, станом на вечір 25 травня, за даними прокуратури, було відомо, що в "Епіцентрі" п'ятеро людей загинули, 39 зазнали поранень, а 17 вважають зниклими безвісти. Прокуратура оприлюднила відео з наслідками обстрілу.

Також ми повідомляли про те, що вдень у суботу, 25 травня, росіяни вдарили по Центральному парку в Харкові. Унаслідок обстрілу центру міста зазнав травм 14-літній хлопець. Зараз підліток перебуває у важкому стані.