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Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

26 травня 2024 р. 08:35

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11:31 Радниця керівника ОП Зарівна відповіла, чи допоможе Мирний саміт закінчити війну в Україні

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08:18 Був виготовлений на Азовсталі — у Києві відкрили пішохідний міст-хвилю

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00:04 Парламентські вибори та знаменита виставка квітів — ефір Новини.LIVE з Великої Британії

24 травня 2024
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23:39 Мовчан розповів, як балансуватимуть дефіцит і потреби України в 2025 році

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23:32 Військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті

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21:10 Ексміністр соціальної політики Рева прокоментував ймовірну відсутність Байдена на Саміті миру

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17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

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14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

У суботу, 25 травня, російські окупанти здійснили масований обстріл Харкова. Для отримання найсвіжіших новин та аналітики щодо подій у місті, дивіться прямий ефір Новини.LIVE 26 травня.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE

В результаті удару п'ятеро загиблих та 39 поранених. Крім того, 17 осіб вважаються зниклими безвісти. Прокуратура та правоохоронні органи продовжують розслідування обставин атаки та збирають докази.

В ефірі Новини.LIVE ви почуєте думки експертів, які проаналізують наслідки масованих ударів по Харкову та їх вплив на ситуацію в регіоні. До ефіру також долучиться представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), який розповість про заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу.

Кореспондент Новини.LIVE надасть свіжі оновлення та інформацію про події в Харкові, включаючи новини щодо стану постраждалих.

У суботу, 25 травня, близько 16:00 російські окупанти обстріляли Київський район Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у гіпермаркеті, в який влучила ворожа ціль, могло бути до 200 людей.

Нагадаємо, станом на вечір 25 травня, за даними прокуратури, було відомо, що в "Епіцентрі" п'ятеро людей загинули, 39 зазнали поранень, а 17 вважають зниклими безвісти. Прокуратура оприлюднила відео з наслідками обстрілу.

Також ми повідомляли про те, що вдень у суботу, 25 травня, росіяни вдарили по Центральному парку в Харкові. Унаслідок обстрілу центру міста зазнав травм 14-літній хлопець. Зараз підліток перебуває у важкому стані.

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08:15 В ISW пояснили, чому наступ на Харківщині став для Росії провальним

07:55 Новий український правопис повноцінно набув чинності

07:46 Командир батальону ЗСУ попередив про надскладну ситуацію поблизу Вовчанська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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