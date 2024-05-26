Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

В субботу, 25 мая, российские оккупанты совершили массированный обстрел Харькова. Для получения свежих новостей и аналитики по поводу событий в городе, смотрите прямой эфир Новини.LIVE 26 мая.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Новини.LIVE

В результате удара пятеро погибших и 39 раненых. Кроме того, 17 человек считаются пропавшими без вести. Прокуратура и правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств атаки и собирают доказательства.

В эфире Новости.LIVE вы услышите мнения экспертов, проанализирующих последствия массированных ударов по Харькову и их влияние на ситуацию в регионе. В эфир также присоединится представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который расскажет о ликвидации последствий обстрела.

Корреспондент Новини.LIVE предоставит свежие обновления и информацию о событиях в Харькове, включая новости о состоянии пострадавших.

В субботу, 25 мая, около 16:00 российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в гипермаркете, в который попала враждебная цель, могло быть до 200 человек.

Напомним, по состоянию на вечер 25 мая, по данным прокуратуры, было известно, что в "Эпицентре" пять человек погибли, 39 получили ранения, а 17 считают пропавшими без вести. Прокуратура обнародовала видео с последствиями обстрелов.

Также мы сообщали, что днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Центральному парку в Харькове. В результате обстрела центра города получил травмы 14-летний парень. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.