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Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

26 мая 2024 г. 8:35

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09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

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19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

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11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

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08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

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21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

25 мая 2024
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19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

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11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Text

08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

24 мая 2024
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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

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21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

В субботу, 25 мая, российские оккупанты совершили массированный обстрел Харькова. Для получения свежих новостей и аналитики по поводу событий в городе, смотрите прямой эфир Новини.LIVE 26 мая.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Новини.LIVE

В результате удара пятеро погибших и 39 раненых. Кроме того, 17 человек считаются пропавшими без вести. Прокуратура и правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств атаки и собирают доказательства.

В эфире Новости.LIVE вы услышите мнения экспертов, проанализирующих последствия массированных ударов по Харькову и их влияние на ситуацию в регионе. В эфир также присоединится представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который расскажет о ликвидации последствий обстрела.

Корреспондент Новини.LIVE предоставит свежие обновления и информацию о событиях в Харькове, включая новости о состоянии пострадавших.

В субботу, 25 мая, около 16:00 российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в гипермаркете, в который попала враждебная цель, могло быть до 200 человек.

Напомним, по состоянию на вечер 25 мая, по данным прокуратуры, было известно, что в "Эпицентре" пять человек погибли, 39 получили ранения, а 17 считают пропавшими без вести. Прокуратура обнародовала видео с последствиями обстрелов.

Также мы сообщали, что днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Центральному парку в Харькове. В результате обстрела центра города получил травмы 14-летний парень. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

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08:43 В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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