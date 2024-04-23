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Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

23 квітня 2024 р. 18:40

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18:40 Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Text

18:01 Удар пр харківській телевежі та пакет допомоги від Великої Британії — ефір Новини.LIVE

Text

13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Text

12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Text

11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

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10:36 Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

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Низка країн Європи заявила про надання Україні своїх систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, уряд Німеччини чинить політичний тиск на Сполучені Штати Америки, аби ті направили в Україну принаймні ще один такий комплекс. 

Про це і не тільки поговоримо о 18:45 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили на такі теми:

  • надання нового пакету допомоги Україні;
  • ситуацію на фронті;
  • ймовірній передачі нових систем Patriot;
  • перехоплення телефонної розмови російських офіцерів;
  • ядерні амбіції Північної Кореї.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна передасть Україні засоби ППО малої дальності.

Також міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про можливість передачі системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Крім того, в ISW писали, що українська ППО зазнає деградації на фронті, внаслідок чого російська авіація може здійснювати свої операції.

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18:56 Гроші з політичних партій для ЗСУ — у Раді з'явився новий законопроєкт

18:40 Міжнародний фонд підтримає Миколаїв — як саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:35 Російські обстріли України — скільки ракет та дронів використав ворог з початку вторгнення

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