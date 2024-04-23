Наскільки швидко вдасться озброїти фронт та що відбувається на передовій — ефір Новини.LIVE

Низка країн Європи заявила про надання Україні своїх систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, уряд Німеччини чинить політичний тиск на Сполучені Штати Америки, аби ті направили в Україну принаймні ще один такий комплекс.

Про це і не тільки поговоримо о 18:45 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став військовий аналітик, полковник Петро Черник.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили на такі теми:

надання нового пакету допомоги Україні;

ситуацію на фронті;

ймовірній передачі нових систем Patriot;

перехоплення телефонної розмови російських офіцерів;

ядерні амбіції Північної Кореї.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що його країна передасть Україні засоби ППО малої дальності.

Також міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив про можливість передачі системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Крім того, в ISW писали, що українська ППО зазнає деградації на фронті, внаслідок чого російська авіація може здійснювати свої операції.