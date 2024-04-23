Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Ряд стран Европы заявили о предоставлении Украине своих систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, правительство Германии оказывает политическое давление на Соединенные Штаты Америки, чтобы те направили в Украину хотя бы еще один такой комплекс.

Об этом и не только поговорим в 18:45 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал военный аналитик, полковник Петр Черник.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили на следующие темы:

предоставление нового пакета помощи Украине;

ситуацию на фронте;

вероятной передаче новых систем Patriot;

перехват телефонного разговора российских офицеров;

ядерные амбиции Северной Кореи

Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна передаст Украине средства ПВО малой дальности.

Также министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о возможности передачи системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Кроме того, в ISW писали, что украинская ПВО испытывает деградацию на фронте, в результате чего российская авиация может совершать свои операции.