Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Ряд стран Европы заявили о предоставлении Украине своих систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, правительство Германии оказывает политическое давление на Соединенные Штаты Америки, чтобы те направили в Украину хотя бы еще один такой комплекс.
Об этом и не только поговорим в 18:45 в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE стал военный аналитик, полковник Петр Черник.
Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили на следующие темы:
- предоставление нового пакета помощи Украине;
- ситуацию на фронте;
- вероятной передаче новых систем Patriot;
- перехват телефонного разговора российских офицеров;
- ядерные амбиции Северной Кореи
Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна передаст Украине средства ПВО малой дальности.
Также министр обороны Швеции Поль Йонсон заявил о возможности передачи системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.
Кроме того, в ISW писали, что украинская ПВО испытывает деградацию на фронте, в результате чего российская авиация может совершать свои операции.