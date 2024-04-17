Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

За допомогою донатів, ЗСУ мають можливість набагато швидше, ніж Міноборони отримати критично важливі речі. Проте, для покриття потреб армії, які перевищують державні виділення, донати потрібно збирати не лише в Україні.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Важливість донатів

"Це добре, що в українців є можливість збирати донати. Є бажання, совість і сила духу віддавати ці кошти на захист… на допомогу своїм захисникам. Мені здається, що допоки ми не вирішимо економічну частину бюджету України, ми не позбудемося потреби збирати донати", — заявив Камельчук.

Відповідаючи на питання, чи не розслабляють донати певні державні структури, у тому числі й Міноборони, Камельчук заявив, що певних, окремих людей, розслабляє.

Нардеп розповів, що донати є критично важливими для ЗСУ, оскільки дозволяють швидше закуповувати необхідне, ніж це робить Міноборони. Це особливо важливо для оперативних та короткострокових потреб.

"На жаль, донати, які могли б перекрити потреби армії, більше, ніж це дає держава, треба збирати не тільки в Україні. І насправді, це робимо ми всі разом, проте, на жаль, справді є буксування і в United 24, і в інших структурах. Тому що не те, щоб світ втомився, але кишені не бездонні", — додав народний депутат.

Нагадаємо, що воєнкор Костянтин Ліберов розповів дві причини, чому донати українців на Збройні сили України різко стали падати.

Також ми писали про те, що за два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.