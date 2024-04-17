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Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

Нардеп відповів, чи не скидають з себе відповідальність держструктури через донати українців

17 квітня 2024 р. 19:58

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19:30 Ракетний удар по Чернігову та деталі наступу Росії — ефір Новини.LIVE

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

Text

17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

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15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

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13:07 Камельчук заявив, що Україна повинна скористатися російськими коштами в Європі

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За допомогою донатів, ЗСУ мають можливість набагато швидше, ніж Міноборони отримати критично важливі речі. Проте, для покриття потреб армії, які перевищують державні виділення, донати потрібно збирати не лише в Україні. 

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Важливість донатів

"Це добре, що в українців є можливість збирати донати. Є бажання, совість і сила духу віддавати ці кошти на захист… на допомогу своїм захисникам. Мені здається, що допоки ми не вирішимо економічну частину бюджету України, ми не позбудемося потреби збирати донати", — заявив Камельчук.

Відповідаючи на питання, чи не розслабляють донати певні державні структури, у тому числі й Міноборони, Камельчук заявив, що певних, окремих людей, розслабляє.

Нардеп розповів, що донати є критично важливими для ЗСУ, оскільки дозволяють швидше закуповувати необхідне, ніж це робить Міноборони. Це особливо важливо для оперативних та короткострокових потреб. 

"На жаль, донати, які могли б перекрити потреби армії, більше, ніж це дає держава, треба збирати не тільки в Україні. І насправді, це робимо ми всі разом, проте, на жаль, справді є буксування і в United 24, і в інших структурах. Тому що не те, щоб світ втомився, але кишені не бездонні", — додав народний депутат.

Нагадаємо, що воєнкор Костянтин Ліберов розповів дві причини, чому донати українців на Збройні сили України різко стали падати. 

Також ми писали про те, що за два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.

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20:43 Кремінь заявив, що за три місяці російська мова має повністю зникнути з ефірів

20:23 Кремль вербує російських підлітків на виробництво тисяч шахедів - розслідування

20:20 Суд закрив справу по теракту біля Палацу спорту у Харкові — її розглядали 9 років

20:19 У Великій Британії стався вибух на заводі військової зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Закон про мобілізацію — чи будуть громадяни отримувати електронні повістки

19:58 Удар по Чернігову — стало відомо, скільки людей звернулися до лікарень

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18:30 Розвиток подій на фронті без допомоги США та посилення мобілізації — ефір Новини.LIVE

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17:33 Експерт пояснив, чому США затягують з наданням допомоги Україні

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17:30 Купіані розповів про ситуацію в Грузії та причини протестів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:43 Військовий аналітик прокоментував слова Зеленського, що Україна не виграє війну без допомоги Заходу

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14:10 Нардеп заявив, що після ухвалення закону про мобілізацію громадяни бояться за свої авто

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13:54 Росія не має таких ракет, які не може збити українська ППО, — майор запасу

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12:46 Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника