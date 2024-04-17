Нардеп ответил, не сбрасывают ли с себя ответственность госструктуры из-за донатов украинцев

С помощью донатов ВСУ имеют возможность гораздо быстрее, чем Минобороны получить критически важные вещи. Однако для покрытия потребностей армии, превышающих государственные выделения, донаты нужно собирать не только в Украине.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Важность донатов

"Это хорошо, что у украинцев есть возможность собирать донаты. Есть желание, совесть и сила духа отдавать эти средства в защиту… в помощь своим защитникам. Мне кажется, что пока мы не решим экономическую часть бюджета Украины, мы не избавимся от необходимости собирать донаты", — заявил Камельчук.

Отвечая на вопрос, не расслабляют ли донаты определенные государственные структуры, в том числе Минобороны, Камельчук заявил, что определенных, отдельных людей, расслабляет.

Нардеп рассказал, что донаты критически важны для ВСУ, поскольку позволяют быстрее закупать необходимое, чем это делает Минобороны. Это особенно важно для оперативных и краткосрочных нужд.

"К сожалению, донаты, которые могли бы перекрыть потребности армии, больше, чем это дает государство, нужно собирать не только в Украине. И в самом деле, это делаем мы все вместе, однако, к сожалению, действительно есть буксование и в United 24, и в других структурах. Потому что не то, чтобы мир устал, но карманы не бездонные", — добавил народный депутат.

Напомним, что военкор Константин Либеров рассказал две причины, по которым донаты украинцев на Вооруженные силы Украины резко стали падать.

Также мы писали о том, что за два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных сил Украины.