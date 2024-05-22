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Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

22 травня 2024 р. 15:15

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Народна депутатка Оксана Савчук наголосила на тому, що Україна має вимагати більшого від Заходу, бо недостатньо просто вболівати за нашу державу. Савчук заявила, що потрібні кардинальні зміни, ми більше не можемо "вести війну в такий спосіб".

Про це народна депутатка України Оксана Савчук розповіла у ефірі Ранок. LIVE у середу, 22 травня.

Необхідні кардинальні зміни у допомозі від Заходу

Народна депутатка заявила, що передбачити дії очільника Кремля складно, але варто розуміти, що Володимир Путін — цинічна й прагматична людина, яка наважується вбивати людей щодня і не поважає жодних норм міжнародного права. Савчук додала, що Україна більше не може вести війну "в такий спосіб, як вела її досі".

"Ми не можемо далі вести цю довгу війну "в такий спосіб, як вели її досі". Західні партнери нам постачають певну зброю, але просто вболівати за Україну замало. Потрібні кардинальні зміни, треба вимагати більшого", — зазначила Савчук.

Депутатку обурює, що Захід не хоче воювати з Росією, не хоче надавати свою армію в підтримку, хоча б для розмінування, не хоче допомогти пілотами-винищувачів F-16, які могли б по контракту приїхати і завтра працювати. Вона наголошує на тому, що треба міняти цю ситуацію і вимагати більшого.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський  22 травня наголосив, що Україні необхідна додаткова зброя для стримування російської агресії. За його словами, ця потреба має бути закрита якнайшвидше.

Також ми писали, що західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас Зеленський вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.

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16:19 Внаслідок обстрілу Харкова постраждали 10 людей — подробиці

16:11 Українські банки отримали рекордний прибуток з початку року

15:50 Плащ-невидимка для військових — одеські інженери отримали нагороду за розробку

15:41 Втік до Росії і закликає до захоплення Києва і Харкова — СБУ оголосила підозру продюсеру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:31 Рада прийняла за основу законопроєкт, який забороняє евакуацію автівок під час воєнного стану

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