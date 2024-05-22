Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

Народный депутат Оксана Савчук отметила, что Украина должна требовать большего от Запада, потому что недостаточно просто болеть за наше государство. Савчук заявила, что нужны кардинальные изменения, мы больше не можем "вести войну таким образом".

Об этом народная депутат Украины Оксана Савчук рассказала в эфире Ранок. LIVE в среду, 22 мая.

Необходимы кардинальные изменения в помощи Запада

Народный депутат заявила, что предусмотреть действия главы Кремля сложно, но стоит понимать, что Владимир Путин — циничный и прагматический человек, который решается убивать людей каждый день и не уважает никаких норм международного права. Савчук добавила, что Украина больше не может вести войну "так, как вела ее до сих пор".

"Мы не можем дальше вести эту долгую войну "так, как вели ее до сих пор". Западные партнеры нам поставляют определенное оружие, но просто болеть за Украину мало. Нужны кардинальные изменения, нужно требовать большего", — отметила Савчук.

Слугу народа возмущает, что Запад не хочет воевать с Россией, не хочет оказывать свою армию в поддержку, хотя бы для разминирования, не хочет помочь пилотам-истребителям F-16, которые могли бы по контракту приехать и завтра работать. Она подчеркивает, что надо менять эту ситуацию и требовать большего.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая подчеркнул, что Украине необходимо дополнительное оружие для сдерживания российской агрессии. По его словам, эта потребность должна быть закрыта как можно скорее.

Также мы писали, что западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала оружие для ударов на территории России. В то же время, Зеленский считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.