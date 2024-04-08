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Нардеп розповів про ймовірність введення західних військ в Україну

Нардеп розповів про ймовірність введення західних військ в Україну

08 квітня 2024 р. 11:07

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09:51 Допомога від США у борг — експерт розповів, чи варто погоджуватись на таку пропозицію

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Наразі українське керівництво не обговорює введення західних військ на території України та не просить своїх союзників цього робити. Для того, аби щось подібне могло статися усім сторонам необхідно чітко розуміти мету та завдання для військових, які прийдуть на допомогу.

Про це заявив народний депутат від "Слуга народу" Сергій Демченко в ефірі Ранок.LIVE

Яка ймовірність, що західні війська введуть в Україну

Демченко розповів, що в Парламенті ніколи офіційно не обговорювалися питання введення західних військ в Україну, або хоча б мети такої операції.

"Перед веденням західних військ в Україну, ми повинні розуміти мету з якою вони прийдуть. Якщо ціль не буде такою, що відповідає інтересам нашої країни, то виникає питання необхідно чи не потрібно вводити іноземні війська в країну. Але такі питання на офіційно рівні ніколи не обговорювались", — зазначив нардеп. 

Чи може РФ розколоти європейське суспільство, якщо більше країн відправить війська до України

Депутат вважає, що навіть при введенні іноземних військ в нашу державу, глобального розколу у європейському суспільстві не буде, адже були й складніші питання, в яких усі країни ЄС доходили до одноголосного рішення. 

"Європа завжди знаходила консенсус з країнами і в складніших ситуаціях. Це питання точно не буде поштовхом шоб змінити між ними відносини і додати туди негатив", — відзначив Демченко. 

На які напрямки західні країни потенційно можуть відправити свої війська в Україні 

Нещодавно швейцарське ЗМІ NZZ назвало чотири напрямки, куди залучать армію Франції на війні в Україні:

  • північніше Києва для запобігання вторгнення з Білорусі, тоді ЗСУ можуть перекинути свої сили на фронт, 
  • резерви на Запорізькому фронті для перешкоджання прориву через Дніпро та підтримка ЗСУ,
  • розміщення на північ від Одеси для обезпечення порту з можливістю, за потреби, перекинути війська до Молдови,
  • дислокація в Молдові для підтримки місцевої армії у разі вторгнення РФ.

Реагуючи на це нардеп навів слова Президента України Володимира Зеленського, який раніше зазначав, що введення військ він бачить з метою тренування або відновлення тих чи інших об'єктів, які необхідні на сьогодні, аби простояти ворогу на території України. Це ні в якому разі не пряме зіткнення з ворогом на фронті.

"Слова президента не співпадають з інформацією швейцарських ЗМІ. Ані сторона, яка бажає ввести війська, ані держава куди вводяться війська, не може не знати мети", — пояснив Демченко.

Введення західних військ в Україну — що потрібно знати

Нагадаємо, в березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Проте ведення військ матиме нюанс. 

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що, хоча Україна ніколи не просила про введення іноземних військ, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "цей день може настати".

Також можливості введення військ в Україну у довгостроковій перспективі не виключають і в Норвегії.  Наразі таких планів немає, але для швидшої поразки Росії, це цілком ймовірно.

На тлі чуток про введення західних військових на території нашої держави у Кремлі активізували інформаційні спецоперації, аби підштовхнути Україну до переговорів, а Захід — змусити боятися.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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