Нардеп рассказал о вероятности введения западных войск в Украину

Сейчас украинское руководство не обсуждает введение западных войск на территории Украины и не просит своих союзников этого делать. Для того чтобы что-то подобное могло произойти всем сторонам необходимо четко понимать цель и задачи для военных, которые придут на помощь.

Об этом заявил народный депутат от "Слуга народа" Сергей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

Какова вероятность, что западные войска введут в Украину

Демченко рассказал, что в Парламенте никогда официально не обсуждались вопросы введения западных войск в Украину или хотя бы цели такой операции.

"Перед ведением западных войск в Украину, мы должны понимать цель, с которой они придут. Если цель не будет отвечающей интересам нашей страны, то возникает вопрос необходимо или все же не нужно вводить иностранные войска в страну. Но такие вопросы на официальном уровне никогда не обсуждались", — отметил нардеп.

Может ли РФ расколоть европейское общество, если больше стран отправит войска в Украину

Депутат считает, что даже при введении иностранных войск в наше государство глобального раскола в европейском обществе не будет, ведь были и более сложные вопросы, в которых все страны ЕС доходили до единогласного решения.

"Европа всегда находила консенсус со странами и в более сложных ситуациях. Этот вопрос точно не будет толчком для того, чтобы изменить между ними отношения и добавить туда негатив", — отметил Демченко.

На какие направления западные страны потенциально могут отправить свои войска в Украину.

Недавно швейцарское СМИ NZZ назвало четыре направления, куда привлекут армию Франции на войне в Украине:

севернее Киева для предотвращения вторжения из Беларуси, тогда ВСУ могут перебросить свои силы на фронт,

резервы на Запорожском фронте для препятствования прорыву через Днепр и поддержка ВСУ,

размещение севернее Одессы для обеспечения порта с возможностью, при необходимости, перебросить войска в Молдову,

дислокация в Молдове для поддержки местной армии в случае вторжения в РФ.

Реагируя на это, нардеп привел слова Президента Украины Владимира Зеленского, ранее отмечавшего, что ввод войск он видит с целью тренировки или восстановления тех, или иных объектов, которые необходимы на сегодня, чтобы простоять врагу на территории Украины. Это ни в коем случае не прямое столкновение с врагом на фронте.

"Слова президента не совпадают с информацией швейцарских СМИ. Ни сторона, желающая ввести войска, ни государство, куда вводятся войска, не может не знать цели", — пояснил Демченко.

Введение западных войск в Украину — что нужно знать

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Однако ведение войск будет иметь нюанс.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что, хотя Украина никогда не просила о введении иностранных войск, лидеры ЕС должны привыкнуть к мнению, что "этот день может наступить".

Также возможности ввода войск в Украину в долгосрочной перспективе не исключают и в Норвегии. Пока таких планов нет, но для более быстрого поражения России это вполне вероятно.

На фоне слухов о введении западных военных на территории нашего государства в Кремле активизировали информационные спецоперации, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, а Запад заставить бояться.