Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, наскільки сильно росіяни відчули удари по нафтопереробних заводах. За його словами, для окупантів вони були достатньо чутливими.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Удари по російських НПЗ

"Щоб спричинити дефіцит нафтопродуктів, не обов'язково зруйнувати всі НПЗ, достатньо 10-15%", — наголосив Кучеренко.

Нардеп також вбачає взаємозв'язок між посиленням атак ворога по Україні та ударами Сил оборони по заводах у Росії. За його словами, окупанти не виснажені, вони навпаки нарощують виробництво ракет.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики Сполучених Штатів Америки не атакувати російські нафтопереробні заводи. Він заявив, що обмежити Україну у використанні озброєння власного виробництва у Білому домі не вийде.

Також близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.