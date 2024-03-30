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Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

30 марта 2024 г. 11:15

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11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

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09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

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09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

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08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

29 марта 2024
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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, насколько сильно россияне почувствовали удары по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, для оккупантов они были достаточно чувствительны.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Новини.LIVE.

Удары по российским НПЗ

"Чтобы вызвать дефицит нефтепродуктов, не обязательно разрушить все НПЗ, достаточно 10-15%", — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп также усматривает взаимосвязь между усилением атак врага по Украине и ударами Сил обороны по заводам в России. По его словам, оккупанты не истощены, они наоборот наращивают производство ракет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы Соединенных Штатов Америки не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Он заявил, что ограничить Украину в использовании вооружения собственного производства в Белом доме не получится.

Также около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

11:24 В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога — РФ снова выпустила свои ракеты

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