Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, насколько сильно россияне почувствовали удары по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, для оккупантов они были достаточно чувствительны.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Новини.LIVE.

Удары по российским НПЗ

"Чтобы вызвать дефицит нефтепродуктов, не обязательно разрушить все НПЗ, достаточно 10-15%", — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп также усматривает взаимосвязь между усилением атак врага по Украине и ударами Сил обороны по заводам в России. По его словам, оккупанты не истощены, они наоборот наращивают производство ракет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы Соединенных Штатов Америки не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Он заявил, что ограничить Украину в использовании вооружения собственного производства в Белом доме не получится.

Также около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.