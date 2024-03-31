Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

Міністр енергетики України Роман Галущенко заявив про те, що цілями ракетних та дронових атак росіян були об'єкти генерації електроенергії. Так, постраждала інфраструктура у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській області.

Народний депутат України, Міністр з питань ЖКГ України (у 2007-2010 роках) Олексій Кучеренко розповів, чи спонукатимуть ці події до переговорного процесу з ворогом.

Обстріли об'єктів генерації

"Є питання енергетичної безпеки, є питання глобальне — підтримки України з боку партнерів. Ми бачимо, наскільки загальмували ці процеси в першу чергу в США, приблизно розуміємо, чому так сталося, але нам від цього не легше", — сказав він.

Кучеренко зазначив, що вдячний пані послу США Бріджит Брінк за миттєву реакцію після першого та другого удару по енергетиці — буквально через 15 хв була заява посольства США з вимогою пані посла надати ППО.

"Пані посол ну фактично вимагає у своєї ж країни та конгресменів негайної підтримки в першу чергу сил ППО. Але знов таки, бачите яка ситуація: посол вимагає, вона на нашому боці тут, але конгресмени діють якось по-іншому і в цій ситуації", — вважає нардеп.

Він додав, що не бере на себе сміливість розмірковувати що за цим стоїть, бо є політичною фігурою.

"В мене є своя версія того що відбувається. Але я в даній ситуації не хочу виходити за межі своєї компетенції", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.

Також ми писали, що через успіхи українських військових на морі російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму.