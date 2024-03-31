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Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

31 березня 2024 р. 14:58

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13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

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12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

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15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

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14:15 Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

Text

11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

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09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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Міністр енергетики України Роман Галущенко заявив про те, що цілями ракетних та дронових атак росіян були об'єкти генерації електроенергії. Так, постраждала інфраструктура у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській області.

Народний депутат України, Міністр з питань ЖКГ України (у 2007-2010 роках) Олексій Кучеренко розповів, чи спонукатимуть ці події до переговорного процесу з ворогом.

Обстріли об'єктів генерації

"Є питання енергетичної безпеки, є питання глобальне — підтримки України з боку партнерів. Ми бачимо, наскільки загальмували ці процеси в першу чергу в США, приблизно розуміємо, чому так сталося, але нам від цього не легше", — сказав він.

Кучеренко зазначив, що вдячний пані послу США Бріджит Брінк за миттєву реакцію після першого та другого удару по енергетиці — буквально через 15 хв була заява посольства США з вимогою пані посла надати ППО.

"Пані посол ну фактично вимагає у своєї ж країни та конгресменів негайної підтримки в першу чергу сил ППО. Але знов таки, бачите яка ситуація: посол вимагає, вона на нашому боці тут, але конгресмени діють якось по-іншому і в цій ситуації", — вважає нардеп.

Він додав, що не бере на себе сміливість розмірковувати що за цим стоїть, бо є політичною фігурою.

"В мене є своя версія того що відбувається. Але я в даній ситуації не хочу виходити за межі своєї компетенції", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.

Також ми писали, що через успіхи українських військових на морі російський Чорноморський флот майже повністю вийшов з Криму. 

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15:47 У МЗС Фінляндії не виключають вірогідність відправлення іноземних військ в Україну

15:34 Планували переплисти Тису — біля кордону з Угорщиною затримали групу ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

15:16 Кличко заявив, що допускає новий наступ окупантів на Київ

15:15 Одеський Ланжерон потрапив до списку найкращих пляжів світу у 2024 році

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13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

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12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

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15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

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