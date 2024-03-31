Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Министр энергетики Украины Роман Галущенко заявил о том, что целями ракетных и дроновых атак россиян являлись объекты генерации электроэнергии. Пострадала инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской области.

Народный депутат Украины, Министр по вопросам ЖКХ Украины (в 2007-2010 годах) Алексей Кучеренко рассказал, побуждают ли эти события к переговорному процессу с врагом.

Обстрелы объектов генерации

"Есть вопрос энергетической безопасности, есть вопрос глобальный — поддержка Украины со стороны партнеров. Мы видим, насколько затормозили эти процессы в первую очередь в США, примерно понимаем, почему так произошло, но нам от этого не легче", — сказал он.

Кучеренко отметил, что благодарен госпоже послу США Бриджит Бринк за мгновенную реакцию после первого и второго удара по энергетике — буквально через 15 мин было заявление посольства США с требованием дамы посла предоставить ПВО.

"Госпожа посол фактически требует у своей же страны и конгрессменов немедленной поддержки в первую очередь сил ПВО. Но опять-таки, видите какая ситуация: посол требует, она на нашей стороне здесь, но конгрессмены действуют как-то по-другому и в этой ситуации", — считает нардеп.

Он добавил, что не берет на себя смелость рассуждать, что за этим стоит, потому что является политической фигурой.

"У меня есть своя версия происходящего. Но я в данной ситуации не хочу выходить за пределы своей компетенции", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.

Также мы писали, что из-за успехов украинских военных на море российский Черноморский флот почти полностью вышел из Крыма.