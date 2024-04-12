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Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

12 квітня 2024 р. 12:12

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12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

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10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

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10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:45 Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль під час засідання парламенту в четвер, 11 квітня, наголосив на великій нестачі солдатів у війську. За його словами, у деяких відділеннях залишилося по дві, в кращому випадку три-чотири людини. 

Про це заявив народний депутат Володимир Арешонков в ефірі Новини.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

За словами Содоля, за статутом у відділеннях мало б бути вісім-десять військових. Тому через нестачу людей вони можуть обороняти не 100 метрів землі, а лише 20.

Арешонков зазначив, що вчора на засіданні Ради було присутнє все військове керівництво та два десятки командирів бригад, які беруть участь у боях на передовій.

"Обстановка була непроста. Можливо, окремі норми і не увійшли б законопроєкт, аби не присутність військових. Саме вони наполягали на тому, щоб законопроєкт був прийнятий в тому вигляді, в якому його представляло Міноборони", — сказав депутат.

За його словами, військові наполягали, аби з закону була вилучена норма про демобілізацію — це піде в окремі законопроєкти.

Водночас Арешонков сказав, що хоче заспокоїти громадян, які дуже критикують ухвалення цього закону та тих, хто дуже чекає щось від нього.

"Моя особиста думка, він суттєво не змінить складну надзвичайну ситуацію, яка пов'язана з мобілізацією. Тому цей законопроєкт це компроміс між частиною нашого суспільства і депутатського корпуса, які дуже відстоюють права громадян", — зазначив він.

Нардеп зауважив, що оскільки ми європейська держава, то права громадян мають бути непорушні і будь-яке зазіхання на права особи, яка ухиляється від мобілізації — це все ж порушення її прав, тому цього не можна робити.

"З іншого боку, залишається частина суспільства і депутатів, які кажуть, що це святий обов'язок кожного служити і захищати нашу державу. І це має знайти відображення в законах, аби військо отримувало поповнення і воно могло виконувати повноцінно свої функції", — наголосив він.

Однак існує багато такого, що було вилучено із законопроєкту. Водночас є положення, які не дозволять повноцінно вживати якихось заходів проти ухилянтів, окрім штрафів та обмежень.

Раніше коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що необхідна більша жорсткість стосовно ухилянтів. 

Також ми писали, що згідно з новим законом, працівники ТЦК при врученні повістки будуть повинні зробити декілька дій.

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12:25 Уряд звільнив першого заступника Єрмака Сибігу — куди призначили посадовця

12:15 Вимагав данину зі стихійників — в Одесі затримали держслужбовця

12:14 Коли Євросоюз може схвалити план реформ в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

12:05 Україна повернула додому ще 99 полеглих українських бійців

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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