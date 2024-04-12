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Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

12 апреля 2024 г. 12:12

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19:45Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Text

10:52 Поднятие тарифов таки будет — эксперт объяснил, поможет ли это восстановить энергосистему

Text

10:27 Политолог прокомментировал мирный план Эрдогана и объяснил настоящие намерения России

Text

10:02 Для чего предназначена импортированная электроэнергия и можно ли перекрыть ею дефицит в Харькове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:49 Эксперты рассказали, как в Украине защищают энергообъекты от российских ударов

Text

08:54 Атака РФ по энергетическим объектам — эксперт сделал неутешительный прогноз

Text

07:59 Что будет со светом? Закон о мобилизации и заявления Зеленского об уклонистах — эфир Новини.LIVE

11 апреля 2024
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19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль во время заседания парламента в четверг, 11 апреля, отметил большую нехватку солдат в армии. По его словам, в некоторых отделениях осталось по два, в лучшем случае три-четыре человека.

Об этом заявил народный депутат Владимир Арешонков в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о мобилизации

По словам Содоля, по уставу в отделениях должно быть восемь-десять военных. Поэтому из-за недостачи людей сейчас они могут защищать не 100 метров земли, а всего 20.

Арешонков отметил, что вчера на заседании Рады присутствовало все военное руководство и два десятка командиров бригад, которые участвуют в боях на передовой.

"Обстановка была непростая. Возможно, отдельные нормы и не вошли бы законопроект, чтобы не присутствие военных. Именно они настаивали на том, чтобы законопроект был принят в том виде, в каком его представляло Минобороны", — сказал депутат.

По его словам, военные настаивали, чтобы из закона была изъята норма о демобилизации — это пойдет в отдельные законопроекты.

В то же время Арешонков сказал, что хочет успокоить граждан, которые очень критикуют принятие этого закона и тех, кто очень ждет что-то от него.

"Мое личное мнение, он существенно не изменит сложную чрезвычайную ситуацию, связанную с мобилизацией. Поэтому этот законопроект — это компромисс между частью нашего общества и депутатского корпуса, которые очень отстаивают права граждан", — отметил он.

Нардеп отметил, что поскольку мы европейское государство, то права граждан должны быть неприкасаемы и любое посягательство на права уклоняющегося от мобилизации лица — это все же нарушение его прав, поэтому этого нельзя делать.

"С другой стороны, остается часть общества и депутатов, которые говорят, что это святая обязанность каждого служить и защищать наше государство. И это должно найти отражение в законах, чтобы войско получало пополнение и оно могло выполнять полноценно свои функции", — подчеркнул он.

Однако существует много такого, что было изъято из законопроекта. В то же время есть положения, которые не позволят полноценно принимать какие-либо меры против уклонистов, кроме штрафов и ограничений.

Ранее комментируя новый закон о мобилизации Максим Жорин заявил, что необходима большая жесткость по отношению к уклонистам.

Также мы писали, что согласно новому закону работники ТЦК при вручении повестки будут должны совершить несколько действий.

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13:13 На Херсонщине два рыбака подорвались на мине — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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