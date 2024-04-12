Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль во время заседания парламента в четверг, 11 апреля, отметил большую нехватку солдат в армии. По его словам, в некоторых отделениях осталось по два, в лучшем случае три-четыре человека.

Об этом заявил народный депутат Владимир Арешонков в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о мобилизации

По словам Содоля, по уставу в отделениях должно быть восемь-десять военных. Поэтому из-за недостачи людей сейчас они могут защищать не 100 метров земли, а всего 20.

Арешонков отметил, что вчера на заседании Рады присутствовало все военное руководство и два десятка командиров бригад, которые участвуют в боях на передовой.

"Обстановка была непростая. Возможно, отдельные нормы и не вошли бы законопроект, чтобы не присутствие военных. Именно они настаивали на том, чтобы законопроект был принят в том виде, в каком его представляло Минобороны", — сказал депутат.

По его словам, военные настаивали, чтобы из закона была изъята норма о демобилизации — это пойдет в отдельные законопроекты.

В то же время Арешонков сказал, что хочет успокоить граждан, которые очень критикуют принятие этого закона и тех, кто очень ждет что-то от него.

"Мое личное мнение, он существенно не изменит сложную чрезвычайную ситуацию, связанную с мобилизацией. Поэтому этот законопроект — это компромисс между частью нашего общества и депутатского корпуса, которые очень отстаивают права граждан", — отметил он.

Нардеп отметил, что поскольку мы европейское государство, то права граждан должны быть неприкасаемы и любое посягательство на права уклоняющегося от мобилизации лица — это все же нарушение его прав, поэтому этого нельзя делать.

"С другой стороны, остается часть общества и депутатов, которые говорят, что это святая обязанность каждого служить и защищать наше государство. И это должно найти отражение в законах, чтобы войско получало пополнение и оно могло выполнять полноценно свои функции", — подчеркнул он.

Однако существует много такого, что было изъято из законопроекта. В то же время есть положения, которые не позволят полноценно принимать какие-либо меры против уклонистов, кроме штрафов и ограничений.

Ранее комментируя новый закон о мобилизации Максим Жорин заявил, что необходима большая жесткость по отношению к уклонистам.

Также мы писали, что согласно новому закону работники ТЦК при вручении повестки будут должны совершить несколько действий.